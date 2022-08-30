Когда у школьников будут каникулы в новом учебном году: появился график

График школьного учебного года предусматривает каникулы для учеников четыре раза в году. Это осенние, зимние, весенние и летние каникулы. Педагоги составили график для нового учебного года и определили даты каникул для детей.

Сколько будут отдыхать дети и в какие даты планируют каникулы - читайте в материале ниже.

Все учебные заведения Украины имеют право самостоятельно планировать каникулы и структуру учебного года. При этом они должны придерживаться нескольких правил - каникулы не должны превышать 30 дней, и летом дети должны отдыхать не менее 2 месяцев.

Учебный год 2022-2023 должен начаться 1 сентября и закончится не позже 30 июня следующего года.

Учебные заведения устанавливают собственный график, который может делиться на:

Четверти

Полугодия

Семестры

Также определяется длительность учебной недели, дня, занятий, отдыха между ними. Некоторые школы могут установить 5-дневку или 6-дневку.

Каникулы в 2022-2023 году

Семестровая система включает в себя 4 четверти, которые объединены в 2 семестра. Система обучения предусматривает 4 каникулярных периода:

Осенние каникулы: с 24 октября по 30 октября 2022 года.

Зимние каникулы: с 26 декабря 2022 года по 8 января 2023 года

Весенние каникулы: с 27 марта 2023 года до 2 апреля 2023 года

Летние каникулы: с 1 июня 2023 года по 31 августа 2023 года

Согласно закону Украины "Об образовании" длительность учебного года составляет 175 дней, но в период военного положения эта норма не выполняется, и каждая школа может увеличивать или уменьшать количество учебных дней.

Каждая школа имеет право сдвигать даты каникул, которые рекомендованы Министерством образования и науки Украины.

В школах с триместровой системой обучения, каникулы рекомендуются по другому графику:

Первые осенние каникулы: с 3 до 9 октября 2022 года

Вторые осенние каникулы: с 21 до 27 ноября 2022 года

Рождественские или новогодние каникулы: с 25 декабря 2022 года до 8 января 2023 года

Февральские каникулы: с 10 до 19 февраля 2023 года

Весенние каникулы: с 3 до 9 апреля 2023 года

Летние каникулы: с 25 мая до 1 сентября 2023 года

Дополнительные выходные

Для школьников предусмотрены дополнительные выходные дни в честь официальных праздников. Это:

14 октября - День защитников и защитниц Украины

С 6 по 8 марта - Международный женский день

С 1 по 4 мая - День труда и Пасха

С 8 по 10 мая - День памяти и примирения и День победы над нацизмом во Второй мировой войне