Ось так виглядають укриття в школах Києва, які працюватимуть з 1 вересня (фото)

Як навчатимуться діти у Києві з 1 вересня

На сьогодні у столиці перебувають майже 180 тисяч школярів, і 138 тисяч із них розпочнуть навчальний рік у режимі офлайн.

У КМДА зазначають, що 421 комунальна школа готова до навчального року. У режимі офлайн зможуть працювати лише школи, де є укриття або такий об’єкт є поруч у пішій доступності (школи по сусідству, метрополітен тощо).

При цьому, як казав мер столиці Віталій Кличко раніше, 22 муніципальні школи працюватимуть виключно онлайн, оскільки біля них укриттів немає.

"Наразі школи, у яких є укриття, готові одночасно прийняти 145 тисяч осіб, а заяви про очне навчання дітей написали 138 тисяч батьків. Кількість місць в укриттях коливається, тому одночасно в очному навчальному процесі можуть брати участь педагоги та школярі кількістю не більшою, ніж місткість укриття", - йдеться у повідомленні КМДА.

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Зауважимо, що батьки мають змогу змінити формат навчання дитини протягом року. Учні шкіл, що не відкриються для очного навчання, можуть за наявності місць перейти до іншого закладу для освіти офлайн.

Як виглядають укриття в школах Києва

Щоб освітній процес не припинявся під час тривоги, в укриттях облаштовані навчальні класи, де є стільці, парти.

Також облаштовані лежачі місця, є ігрові кімнати, санвузли.

Кожен день у школах столиці буде починатися з нагадування про заходи безпеки.

Укриття в школах Києва (фото: КМДА / Віталій Кличко)

Зауважимо, що у деяких навчальних закладах облаштування укриттів ще триває і його планують завершити до кінця вересня.