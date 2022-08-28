Меньше уроков при смешанной форме: Шкарлетт сделал заявление об организации учебного процесса

В школах Украины с 1 сентября готовят особые алгоритмы организации учебного процесса, в том числе при помощи сменности очной и дистанционной формы преподавания различных предметов.

Об этом рассказал министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в интервью в программе " Бацман ".

Чиновник отметил, что форму обучения - в школах за партами или дома в онлайне - будут устанавливать в каждой конкретной громаде в соответствии с распоряжениями главы военной администрации того или иного региона.

Что касается алгоритмов организации учебного процесса для учеников и студентов, то необходимо в первую очередь обеспечить "как можно меньшее одновременное пребывание участников образовательного процесса в учебном заведении".

"Это может быть сделано с помощью сменности: 1-я, 2-я, даже 3-я смена, - меньшее количество занятий при смешанной форме обучения", - рассказал министр.

Шкарлет пояснил, что, к примеру, сложные предметы (математика, физика, биология, химия и прочее) будут проводить в очном режиме, а другие более легкие для восприятия предметы - история, литература и другие - могут происходить дистанционно онлайн.

"Вместо пяти уроков в смену их может быть три, но очно: для социализации, чтобы был контакт ребенка с преподавателем, чтобы была возможность у преподавателя проверить уровень усвоения материалов и вернуться к тем или иным сложным темам", - говорит глава МОН.

Чиновник также рассказал, сколько учебных заведений начнут работать с начала нового учебного года, и в каком формате.

Так, в регионах, где проходят активные боевые действия, учеба будет только онлайн - по соображениям безопасности всех участников учебного процесса. Причем речь идет не только о школах на прифронтовых территориях, но и расположенных на расстоянии до 40 км до зоны боев.

5700 школ подтвердили учебу в онлайн формате.

3000 школ будут работать в очном формате.

4000 школ будут практиковать смешанную форму учебы.

Что касается убежищ в учебных заведениях, то при объявлении воздушной тревоги учитель и ученики должны переходить в укрытие, где есть вода, туалеты, медикаменты, кровати или карематы.

"На сегодняшний день (в убежищах для школьников) есть и Wi-Fi, есть стульчики, мультимедийные доски ставятся для того, чтобы дети с учителем имели возможность заниматься определенными элементами образовательного процесса", - сказал Шкарлет.

Видео: Сергей Шкарлет рассказал, как будет происходить обучение с 1 сентября