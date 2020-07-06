Как выглядит дом на Позняках после смертельного взрыва: прошло две недели

В Киеве показали, как выглядит дом на Позняках, в котором 21 июня прогремел взрыв. Тогда под завалами погибло пять человек. Сейчас коммунальщики уже убрали все обломки и расчистили подъездные пути к дому.

Фото дома по ул. Соломии Крушельницкой 1/5 опубликовал киевлянин Алексей Рубан на своей странице в Facebook.

Дом на Позняках после взрыва 21 июня (фото: facebook.com/Алексей Рубан)

Стоит отметить, что дом будут сносить, но его демонтаж пока что еще не начался. Разбирать многоэтажку поручено Киевской горгосадминистрации.

Напомним, что пострадавшим людям в доме на Позняках выделили новые квартиры в жилищном комплексе недалеко от парка Феофания. Пока что они не могут заселиться в свои новые квартиры, поскольку квартиры требуют ремонта.

Сейчас там голые стены, но ремонт пообещали сделать за счет города. Застройщик заявил, что все люди получат квартиры абсолютно бесплатно, но на это может понадобиться кое-какое время.

Президент Украины Владимир Зеленский выделил 12 сертификатов на квартиры 12 семьям. В первую очередь жилье получили те, у кого погибли родные, семьи с малолетними детьми, и те, у кого нет другого жилья.

Ранее сообщалось о том, что от сильного взрыва пострадал также и соседний дом, который находится на проспекте Григоренка 41. В здании пошли трещины. А комиссия не спешила осуществлять проверку дома на аварийность.