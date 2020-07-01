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Взрыв дома на Позняках: пострадавшие впервые увидели новые квартиры (видео)

STYLERЖизнь    01.07.2020 - 08:55
Взрыв дома на Позняках: пострадавшие впервые увидели новые квартиры (видео)
Взрыв дома в Киеве (фото: РБК-Украина)

Пострадавшие от взрыва на Позняках семьи впервые смогли увидеть новый дом

Пострадавшие от взрыва на Позняках смогли попасть в новые квартиры, сертификаты на которые им вручил Владимир Зеленский на прошлой неделе. Все помещения находятся в пятиэтажном жилищном комплексе неподалеку от парка Феофания.

Но заселиться они пока что не могут, ведь внутри зданий только голые стены - квартиры требуют ремонта с нуля. Представитель застройщика говорит, что переоформление квартир людям ничего не будет стоить, а ремонт пообещали за счет города.

Женщина, потерявшая в трагедии на Позняках мужа, говорит, что планировка в новой квартире, конечно, получше, но в старом доме были родные стены. Ведь она "зашла в дом замужней женщиной, а вышла вдовой и без жилья".

Застройщик заверяет, что люди квартиры получат обязательно и бесплатно. Но не моментально, ведь некоторые процедуры занимают время.

Потерпевшие от взрыва на Позняках увидели новое жилье (видео: YouTube/ТСН)

Напомним, что несколько дней назад потерпевшие собрались под своим домом на Соломии Крушельницкой, 1/5, чтобы почтить память погибших. Тогда они заявили, что в новые квартиры их не пускают, равно как и в старые.

После взрыва на Позняках в воскресенье, 21 июня, где погибло пять человек, президент вручил 12 сертификатов на новое жилье семьям пострадавших. В первую очередь жилье получили те, у кого погибли родные, семьи с малолетними детьми, и те, у кого нет другого жилья.

Ранее мы писали историю 18-летней девушки Насти, которая в один миг потеряла всю семью при взрыве на Позняках.

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новости Украины Взрыв
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