Як виглядає будинок на Позняках після смертельного вибуху: минуло два тижні

У Києві показали, як виглядає будинок на Позняках, у якому 21 червня прогримів вибух. Тоді під завалами загинуло п'ять осіб. Зараз комунальники вже прибрали всі уламки і розчистили під'їзні шляхи до будинку.

Фото будинку по вул. Соломії Крушельницької 1/5 опублікував киянин Олексій Рубан на своїй сторінці в Facebook.

Будинок на Позняках після вибуху 21 червня (фото: facebook.com/Олексій Рубан)

Варто зазначити, що будинок будуть зносити, але його демонтаж поки що ще не почався. Розбирати багатоповерхівку доручено Київській міськдержадміністрації.

Нагадаємо, що постраждалим людям в будинку на Позняках виділили нові квартири в житловому комплексі недалеко від парку Феофанія. Поки що вони не можуть заселитися у свої нові квартири, оскільки квартири вимагають ремонту.

Зараз там голі стіни, але ремонт пообіцяли зробити коштом міста. Забудовник заявив, що всі люди отримають квартири абсолютно безкоштовно, але на це може знадобитися деякий час.

Президент України Володимир Зеленський виділив 12 сертифікатів на квартири 12 сім'ям. У першу чергу житло отримали ті, у кого загинули рідні, сім'ї з малолітніми дітьми, і ті, у кого немає іншого житла.

Раніше повідомлялося про те, що від сильного вибуху постраждав також і сусідній будинок, який знаходиться на проспекті Григоренка 41. В будівлі пішли тріщини. А комісія не поспішала здійснювати перевірку будинку на аварійність.