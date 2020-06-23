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Пошли трещины по стенам: соседи взорвавшегося дома в Киеве боятся идти домой

STYLERЖизнь    23.06.2020 - 17:37
Пошли трещины по стенам: соседи взорвавшегося дома в Киеве боятся идти домой
Люди из соседнего взорвавшегося дома в Киеве говорят о трещинах на стенах (коллаж: РБК-Украина)

Соседи взорвавшегося дома в Киеве рассказали о трещинах на стенах

Жители соседнего дома в Киеве на Позняках, где произошел взрыв, бояться ночевать в своих квартирах. Они говорят о том, что из-за взрыва в их доме пошли трещины. При этом комиссия дом еще не проверяла на аварийность.

Житель дома на проспекте Григоренка 41 Андрей Максимов рассказал, что взрыв был очень мощный. При этом во время инцидента он находился у себя дома с ребенком. По его словам, дом трясло и у соседей вылетели стекла.

С дома на Крушельницкой 1/5 также завалилась стена на 7 этаж их дома. При этом людям разрешили заселиться в дом, но не предоставили никаких документов о том, что была проведена экспертная оценка состояния здания. Об этом Максимов написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня были написаны мной и жильцами дома заявления в ЖЭК, горячая линия КГГА, правительственная горячая линия. Никто ничего о состоянии дома не знает и видимо о том, что этот дом зацепило взрывной волной тоже", - написал он.

Другая жительница дома на проспекте Григоренка 41 Тамара Кудрявченко в Facebook написала, что на втором и на третьем (ее этаж) этаже обнаружены трещины в стенах. При этом раньше этих трещин не было.

"Также повело шахту лифта, ездить на нем небезопасно. Никакой документальной экспертизы от комиссии мы пока не получили, только на словах", - отметила девушка.

Она показала фото и видео из своего дома (проспект Григоренка 41).

Пошли трещины по стенам: соседи взорвавшегося дома в Киеве боятся идти домой

Фото из соседнего дома (фото: facebook.com/tamara.kudryavchenko)

повреждения нашего дома на секундочку

Опубликовано Тамарой Кудрявченко Вторник, 23 июня 2020 г.

Напомним, жильцы взорвавшегося дома рассказали свои версии трагедии.

Ранее в сети появилось видео, на котором зафиксировано два взрыва на Позняках.

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Автор: Роман Мирончук

Теги Новости Украины КиевВзрыв
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