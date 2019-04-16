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Как выглядел Нотр-Дам де Пари до пожара (фотоподборка)

STYLERЖизнь    16.04.2019 - 10:44
Как выглядел Нотр-Дам де Пари до пожара (фотоподборка)
Пожар в Нотр-Дам де Пари (коллаж РБК-Украина)

Пожар в Нотр-Дам де Пари стал национальной и мировой трагедией

Пожар в Соборе Парижской Богоматери, который случился в понедельник, 15 апреля, и был потушен лишь девять часов спустя, уничтожил шпиль и крышу легендарного сооружения. К счастью, фасад собора и часть окружающих его конструкций устояли. Styler подготовил фотоподборку из снимков уникальной архитектурной ценности до трагедии.

Как выглядел Нотр-Дам де Пари до пожара (фотоподборка)

Пожар в Нотр-Дам де Пари - фото собора до трагедии (pixabay.com)

Как выглядел Нотр-Дам де Пари до пожара (фотоподборка)

Пожар в Нотр-Дам де Пари - фото собора до трагедии (flickr.com/victorianorivero)

На восстановление собора, по прогнозам экспертов, понадобится около 10 лет. А французский миллиардер Франсуа Пино выделил 100 млн евро на реконструкцию архитектурного памятника.

 

Пожар в Нотр-Дам де Пари - фото собора до трагедии (instagram.com)

В то же время часть сооружений собора, датированная XIII и XIX веками была безвозвратно утрачена.

 

Пожар в Нотр-Дам де Пари - фото собора до трагедии (внутри собора, instagram.com)

На стенах собора часто проводили световые инсталяции, создавая невероятно красочную подсветку.

 

 Пожар в Нотр-Дам де Пари - фото собора до трагедии (instagram.com)

Отметим, что пожар в Соборе Парижской Богоматери стал объектом для шуток со стороны украинского телеведущего и политтехнолога Тараса Березовца.

Ранее мы публиковали фото последствий пожара в Нотр-Дам де Пари, сделанные с высоты птичьего полета, а также фото и видео ужасающей трагедии, уничтожившей мировую историческую ценность.

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