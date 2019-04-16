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Як виглядав Нотр-Дам де Парі до пожежі (фотопідбірка)

STYLERЖиття    16.04.2019 - 10:44
Як виглядав Нотр-Дам де Парі до пожежі (фотопідбірка)
Пожежа в Нотр-Дам де Парі (колаж РБК-Україна)

Пожежа в Нотр-Дам де Парі стала національною і світовою трагедією

Пожежу в Соборі Паризької Богоматері, яка сталася в понеділок, 15 квітня, і була погашений лише за дев'ять годин, знищила шпиль і дах легендарної споруди. На щастя, фасад собору і частина оточуючих його конструкцій встояли. Styler підготував фотодобірку зі знімків унікальної архітектурної цінності до трагедії.

Як виглядав Нотр-Дам де Парі до пожежі (фотопідбірка)

Пожежа в Нотр-Дам де Парі - фото собору до трагедії (pixabay.com)

Як виглядав Нотр-Дам де Парі до пожежі (фотопідбірка)

Пожежа в Нотр-Дам де Парі - фото собору до трагедії (flickr.com/victorianorivero)

На відновлення собору, за прогнозами експертів, знадобиться близько 10 років. А французький мільярдер Франсуа Піно виділив 100 млн євро на реконструкцію архітектурного пам'ятника.

Пожежа в Нотр-Дам де Парі - фото собору до трагедії (instagram.com)

У той же час частина споруд собору, датована XIII і XIX століттями була безповоротно втрачена.

 

Пожежа в Нотр-Дам де Парі - фото собору до трагедії (всередині собору, instagram.com)

На стінах собору часто проводили світлові інсталяції, створюючи неймовірно яскраву підсвітку.

 

Пожежа в Нотр-Дам де Парі - фото собору до трагедії (instagram.com)

Зазначимо, що пожежа в Соборі Паризької Богоматері стала об'єктом для жартів з боку українського телеведучого і політтехнолога Тараса Березовця.

Раніше ми публікували фото наслідків пожежі в Нотр-Дам де Парі, зроблені з висоти пташиного польоту, а також фото і відео жахливої трагедії, яка знищила світову історичну цінність.

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