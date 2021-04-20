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Не выдержала разлуки с ребенком: в Днепре женщина покончила с собой

Новина українською → Днепр, Вторник 20 апреля 2021 14:29
Не выдержала разлуки с ребенком: в Днепре женщина покончила с собой В Днепре женщина покончила с собой из-за ребенка (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Жительница Днепра была обнаружена в собственной квартире мертвой. По предварительным данным – она совершила самоубийство после того, как у нее социальные службы забрали ребенка.

Детали рассказали в издании "Днепр Час" со ссылкой на собственные источники.

Трагедия произошла 20 апреля по улице Гладкова, дом №47. Тело женщины 1977 года рождения обнаружили в квартире. Женщина лежала на диване, руки и лицо у нее были залиты кровью. По предварительным данным – женщина перерезала себе вены.

В квартире также обнаружили старенькую женщину, которая по состоянию здоровья – лежачая.

Выяснилось, что накануне у 43-летней жительницы Днепра работники социальной службы изъяли 5-летнего ребенка, так как мать регулярно злоупотребляла алкогольными напитками.

Именно эту версию в полиции рассматривают как вероятную причину самоубийства.

Как сообщает ТСН, в пресс-службе Национальной полиции Днепропетровской области факт самоубийства 43-летней жительницы города подтвердили.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Черновицкой области от выстрела погиб пограничник. По предварительным данным 24-летний парень совершил самоубийство.

А также рассказывали о том, что в Днепре двое полицейских спасли молодую девушку от трагической гибели. Они сняли ее с Центрального моста буквально за несколько минут до того, как она собиралась прыгнуть.

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