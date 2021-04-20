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Не витримала розлуки з дитиною: у Дніпрі жінка покінчила з собою

Новость на русском → Дніпро, Вівторок 20 квітня 2021 14:29
Не витримала розлуки з дитиною: у Дніпрі жінка покінчила з собою У Дніпрі жінка покінчила з собою через дитину (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Мешканка Дніпра була виявлена у власній квартирі мертвою. За попередніми даними – вона вчинила самогубство після того, як у неї соціальні служби забрали дитину.

Деталі розповіли у виданні "Дніпро Час" з посиланням на власні джерела.

Трагедія сталася 20 квітня по вулиці Гладкова, будинок №47. Тіло жінки 1977 року народження виявили у квартирі. Жінка лежала на канапі, руки й обличчя в неї були залиті кров'ю. За попередніми даними – жінка перерізала собі вени.

У квартирі також знайшли стареньку жінку, яка за станом здоров'я – лежача.

З'ясувалося, що напередодні у 43-річної мешканки Дніпра працівники соціальної служби вилучили 5-річну дитину, через те, що мати регулярно зловживала алкогольними напоями.

Саме цю версію в поліції розглядають як ймовірну причину самогубства.

Як повідомляє ТСН, в пресслужбі Національної поліції Дніпропетровської області факт самогубства 43-річної мешканки міста підтвердили.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Чернівецькій області від пострілу загинув прикордонник., За попередніми даними, 24-річний хлопець скоїв самогубство.

А також розповідали про те, що у Дніпрі двоє поліцейських врятували молоду дівчину від трагічної загибелі. Вони зняли її з Центрального мосту буквально за кілька хвилин до того, як вона збиралася стрибнути.

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