Не витримала розлуки з дитиною: у Дніпрі жінка покінчила з собою
Мешканка Дніпра була виявлена у власній квартирі мертвою. За попередніми даними – вона вчинила самогубство після того, як у неї соціальні служби забрали дитину.
Деталі розповіли у виданні "Дніпро Час" з посиланням на власні джерела.
Трагедія сталася 20 квітня по вулиці Гладкова, будинок №47. Тіло жінки 1977 року народження виявили у квартирі. Жінка лежала на канапі, руки й обличчя в неї були залиті кров'ю. За попередніми даними – жінка перерізала собі вени.
У квартирі також знайшли стареньку жінку, яка за станом здоров'я – лежача.
З'ясувалося, що напередодні у 43-річної мешканки Дніпра працівники соціальної служби вилучили 5-річну дитину, через те, що мати регулярно зловживала алкогольними напоями.
Саме цю версію в поліції розглядають як ймовірну причину самогубства.
Як повідомляє ТСН, в пресслужбі Національної поліції Дніпропетровської області факт самогубства 43-річної мешканки міста підтвердили.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Чернівецькій області від пострілу загинув прикордонник., За попередніми даними, 24-річний хлопець скоїв самогубство.
А також розповідали про те, що у Дніпрі двоє поліцейських врятували молоду дівчину від трагічної загибелі. Вони зняли її з Центрального мосту буквально за кілька хвилин до того, як вона збиралася стрибнути.