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Выброшенные деньги: назван единственный случай, когда капельницы помогают на самом деле

Новина українською →
Пятница 29 апреля 2022 10:03
Выброшенные деньги: назван единственный случай, когда капельницы помогают на самом деле Фото: Врач назвал единственный случай, от которого помогают капельницы (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Капельницы "для здоровья", профилактики, "от стресса" и так далее - совершенно не нужны. Это выброшенные деньги и потраченное зря время, если у вас действительно есть проблемы со здоровьем, которые надо лечить, а не капаться.

Об этом рассказал врач-невролог, психиатр Евгений Скрипник, пишут Fakty.

"Во всем мире капельницы назначаются только тогда, когда человек не может пить и есть, только в угрожающих состояниях для жизни человека", - уверен врач.

Но бывает, что для профилактики стресса, тревоги и депрессии некоторые люди хотят попасть в больницу и "прокапаться". Особенно интересует препарат Сибазон.

Медик называет капельницы советским атавизмом, от которого пришло время избавиться.

"Капельницы не нужны! Это советский атавизм! Он направлен на выполнение устаревшего плана койко-мест в больницах", - говорит Скрипник.

Вот список ложных причин, когда людям могут назначить капельницы:

  • оздоровление и поддержка организма,
  • "график" - якобы надо капаться минимум раз в шесть месяцев,
  • "чистка сосудов",
  • звон в ушах, головокружение,
  • беспокоит остеохондроз,
  • изменяется артериальное давление.

Почему люди испытывают эффект от капельниц

По словам Скрипника, во-первых, человек приходит в больницу, 1-2 час лежит в кровати, наблюдает как потихоньку ей капают по капельке "лекарства" и срабатывает плацебо-эффект, хотя можно капать просто обычный физраствор и эффект был бы тот же самый.

Во вторых, человек отвлекается от работы, берет отпуск, да и домашние дела откладывает, потому что "лечится" и ему становится лучше, он просто отдохнул.

Если вы можете пить лекарства и воду, то вводить внутривенно ничего не нужно.

Ранее мы писали, что врач перечислила ненужные анализы, на которые не надо тратить деньги.

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