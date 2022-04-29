Викинуті гроші: лікар назвав єдиний випадок, коли крапельниці допомагають насправді

Крапельниці "для здоров'я", профілактики, "від стресу" і так далі - абсолютно непотрібні. Це викинуті гроші і витрачений час, якщо у вас дійсно є проблеми зі здоров'ям, які треба лікувати, а не крапатися.

"У всьому світі крапельниці призначаються тільки тоді, коли людина не може пити та їсти, тільки в загрозливих станах для життя людини", - впевнений лікар.

Але буває, що для профілактики стресу, тривоги та депресії деякі люди хочуть потрапити до лікарні та "прокапатися". Особливо цікавить препарат Сібазон.

Медик називає крапельниці радянським атавізмом, від якого прийшов час позбуватися.

"Крапельниці не потрібні! Це радянський атавізм! Він направлений на виконання застарілого плану ліжко-місць в лікарнях", - говорить Скрипник.

Ось список хибних причин, коли людям можуть призначити крапельниці:

оздоровлення та підтримка організму,

графік" - треба капатися щонайменше раз на шість місяців,

"чистка судин",

дзвін у вухах, запаморочення,

турбує остеохондроз,

змінюється артеріальний тиск.

Чому люди відчувають ефект від крапельниць

За словами Скрипника, по-перше, людина приходить до лікарні, 1-2 годину лежить у ліжку, спостерігає як потихеньку їй капають по краплинці "ліки" і спрацьовує плацебо-ефект, хоча можна капати просто звичайний фізрозчин і ефект був би той же самий.

По друге, людина відволікається від роботи, бере відпустку, та і домашні справи відтерміновує, тому що "лікується" і їй стає краще, вона просто відпочила.

Якщо ви можете пити ліки і воду, то вводити внутрішньовенно нічого не потрібно.