Как выбрать по-настоящему спелый арбуз без нитратов: важные советы

Всего мы с вами съедаем несколько сотен тонн арбузов в год!

Всем известно, что арбуз хорошо утоляет жажду и почти не содержит калорий. Эта ягода - один из самых любимых десертов украинцев, которые смакуют ее и дома, и на природе, с друзьями или любимыми...

Но как выбрать самый вкусный, самый сладкий арбуз, который не содержит нитратов? Ответ на этот вопрос дала кулинарный эксперт Ирина Рудневская в эфире шоу "Місто прокидається" на канале LIVE.

Арбуз без нитратов

Существуют базовые признаки, по которым можно определить, полезен ли арбуз на самом деле, или в него было добавлено множество химических соединений.

Прежде всего, это твердая кожура. Ее невозможно содрать ни ногтем, ни любым другим путем.

Во-вторых, размер - имеет значение. Чем крупнее арбуз, тем вероятнее, что его выращивали с добавлением нитратов. Лучше выбирать средние плоды - весом 7-10 кг.

В-третьих, на месте разлома должны образовываться "крупинки" - разрез должен быть шероховатым, а не стеклянным. Это свидетельствует о природном происхождении арбуза.

Выбор спелого и сладкого арбуза

В магазине или на рынке обращайте внимание на хвостик и плодоножку ягоды. Их сухость свидетельствует о том, что арбуз созрел.

Поверхность плода должна быть блестящей и твердой, без надрезов и трещин, а кожура - с яркими и контрастными полосками.

Также спелый арбуз часто имеет на одной стороне ярко-желтое или оранжевое пятно, а его размер должен быть несколько больше среднего.

Звук от постукиваний должен быть чистым и звонким. Если арбуз сжать - он будет иметь легкий хруст.