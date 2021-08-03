ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Как выбрать по-настоящему спелый арбуз без нитратов: важные советы

Новина українською →
Вторник 03 августа 2021 19:53
Как выбрать по-настоящему спелый арбуз без нитратов: важные советы Украинцам рассказали, как выбрать вкусный арбуз (фото: pexels.com)
Автор: Дмитрий Войналович

Всем известно, что арбуз хорошо утоляет жажду и почти не содержит калорий. Эта ягода - один из самых любимых десертов украинцев, которые смакуют ее и дома, и на природе, с друзьями или любимыми...

Всего мы с вами съедаем несколько сотен тонн арбузов в год!

Но как выбрать самый вкусный, самый сладкий арбуз, который не содержит нитратов? Ответ на этот вопрос дала кулинарный эксперт Ирина Рудневская в эфире шоу "Місто прокидається" на канале LIVE.

Арбуз без нитратов

Существуют базовые признаки, по которым можно определить, полезен ли арбуз на самом деле, или в него было добавлено множество химических соединений.

Прежде всего, это твердая кожура. Ее невозможно содрать ни ногтем, ни любым другим путем.

Во-вторых, размер - имеет значение. Чем крупнее арбуз, тем вероятнее, что его выращивали с добавлением нитратов. Лучше выбирать средние плоды - весом 7-10 кг.

В-третьих, на месте разлома должны образовываться "крупинки" - разрез должен быть шероховатым, а не стеклянным. Это свидетельствует о природном происхождении арбуза.

Выбор спелого и сладкого арбуза

В магазине или на рынке обращайте внимание на хвостик и плодоножку ягоды. Их сухость свидетельствует о том, что арбуз созрел.

Поверхность плода должна быть блестящей и твердой, без надрезов и трещин, а кожура - с яркими и контрастными полосками.

Также спелый арбуз часто имеет на одной стороне ярко-желтое или оранжевое пятно, а его размер должен быть несколько больше среднего.

Звук от постукиваний должен быть чистым и звонким. Если арбуз сжать - он будет иметь легкий хруст.

Ранее врачи рассказали, кому строго запрещено есть арбузы.

Также на днях известный кулинар Евгений Клопотенко представил оригинальный рецепт с арбузом, от которого вы будете в восторге.

Читайте РБК-Украина в Google News
ягоды
LITE
Оставьте белую рубашку дома: стилист назвала топ-3 вещи для трендового отпуска
Оставьте белую рубашку дома: стилист назвала топ-3 вещи для трендового отпуска