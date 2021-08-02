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Клопотенко представил оригинальный рецепт с арбузом: вы будете в восторге!

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Понедельник 02 августа 2021 15:39
Клопотенко представил оригинальный рецепт с арбузом: вы будете в восторге! Фото: Клопотенко представил рецепт арбуза на гриле (smak.ua)
Автор: Людмила Жукова

В Украине наступил сезон арбузов. Известный кулинар Евгений Клопотенко предлагает сделать оригинальное блюдо из этого сезонного плода и сыра феты.

Рецепт опубликован на официальном сайте повара.

"Как вы привыкли есть арбуз? Правильно – покупаем, разрезаем, едим. Его вкус прекрасен. Но я придумал, как его можно разнообразить и дополнить – я его поджарил на гриле и добавил немного феты. Вы точно будете в восторге", - описал блюдо Клопотенко.

Ингредиенты

Арбуз на гриле - пошаговый рецепт

Отрежьте от арбуза кружок толщиной 2 см и разрежьте на два полукольца. Ножом отделите корочку, нужна только мякоть.

Смажьте дольки арбуза растительным маслом, по одной столовой ложке каждую, и немного посолите.

Подрумяньте арбуз на сковородке гриль по 3-4 минуты с каждой стороны, чтобы появились темные полоски.

Выложите арбуз на тарелку для подачи и сверху покрошите руками 150 г сыра фета. Помойте 4 веточки мяты, отделите листочки и порвите руками. Выложите сверху на арбуз с сыром листики мяты и ¼ перца чили, порезанного слайсами. Слегка посыпьте хлопьями красного перца.

Клопотенко представил оригинальный рецепт с арбузом: вы будете в восторге!Арбуз на гриле с сыром фета (фото: klopotenko.com)

Как мы ранее писали, Клопотенко дал рецепт запеканки из кабачков.

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Евгений Клопотенко
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