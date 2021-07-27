Врачи рассказали, кому строго запрещено есть арбузы

Врачи выяснили, для кого ароматные арбузы, сезон которых начинается в Украине, противопоказаны. Употребление ягоды может усугубить некоторые заболевания и ухудшить состояние организма.

Кому нельзя есть арбузы, какова допустимая норма ягоды в день, и в чем польза сезонного лакомства - читайте ниже в нашем материале.

По словам медиков, с арбузами нужно быть осторожными, в первую очередь, больным сахарным диабетом, а также людям, которые страдают повышенной отечностью, пишет rg.

"Будет не очень полезно тем, кто страдает отеками. И так жидкость накапливается, а тут съешь арбуз - это еще дополнительная жидкость", - рассказывают врачи.

При каких еще состояниях и болезнях нельзя есть арбуз?

нарушениях оттока мочи;

мочекаменной болезни - мочегонное действие арбуза может погнать камни и вызвать приступ;

колите, диарее, других обострениях болезней ЖКТ;

заболеваниях поджелудочной железы в острой фазе;

заболеваниях сердца, которые сопровождаются задержкой жидкости в организме;

аденоме предстательной железы;

послеоперационных спаечных процессах.

Сколько арбуза можно съедать за день

Для здоровых людей летняя ягода очень полезна, ведь она содержит вещества, которые препятствуют камнеобразованию и оказывают тонизирующий эффект на организм.

При этом медики советуют ограничивать себя в лакомстве. За день максимальное количество для человека со здоровыми почками - один килограмм, а для ребенка младшего возраста - втрое меньше. Если вы чувствуете, что ягода слишком сильно "мочегонит", уменьшите эту дозу.

Чтобы не вызвать проблемы с ЖКТ, медики советуют не есть арбуз до еды или сразу после нее. Лучше - отдельно от всего остального и за 2 часа до или после.

В чем польза летней ягоды?

Арбуз, несмотря на сладкий вкус, низкокалориен - всего 38 ккал/100 грамм. Дело в том, что ягода на 92-93% состоит из воды. Зато остальное - очень полезные вещества: