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Не выбрасывайте эти отходы, а удобрите ими помидоры. Результат вас точно удивит

Фото: помидоры надо удобрять такими средствами (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Обычные кухонные отходы, такие как яичная скорлупа, луковая шелуха, остатки хлеба и даже рыбы, можно использовать для подкормки помидоров.

Как именно это сделать - читайте ниже в нашем материале Styler.

Как использовать яичную скорлупу

Такую подкормку можно вносить на разных стадиях роста. Ведь почва со временем истощается и теряет полезные элементы, необходимые растениям для роста, развития и плодоношения.

Опытные огородники используют яичный порошок. Ведь скорлупа содержит много полезных веществ, незаменимых для питания огородных культур.

Полезным для растений будет полив водой с яичным порошком, его также можно вносить непосредственно в почву. Для этого одну чайную ложку перемолотой в порошок яичной скорлупы вносят под каждый куст.

Другие природные удобрения

Такие удобрения лучше всего использовать при посадке томатов в лунки.

Например, дрожжевой хлеб заранее собранный и высушенный, надо добавлять в каждую лунку вместе с яичной скорлупой и горстью перегноя.

Луковую шелуху также можно положить в лунку. Она является натуральным антисептиком, благодаря чему помогает защитить помидоры от болезней и некоторых вредителей.

Остатки рыбы после чистки, мелкая рыба, которую скармливают котам, также подойдут в качестве удобрения. Положите в лунку небольшое количество рыбных отходов, закройте все это слоем земли (можно присыпать небольшим количеством торфа), полейте и высадите помидоры.

Ранее мы писали, что положить в лунку с помидорами, чтобы собирать урожай до самых холодов.

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