Посевной календарь на июнь 2022: что успеть посеять, и когда нельзя выходить на огород
Лунный посевной календарь помогает многим садоводам и огородникам сориентироваться в том, когда и что сажать и сеять. Некоторые дни лучше подходят для определенных растений, а в определенные даты на участок лучше даже не выходить.
Читайте ниже в материале Styler советы тем, кто любит работать на земле.
Июнь для многих культур является последним или крайним месяцем посева. Преимущественно это теплолюбивые растения, такие как баклажаны или помидоры. Но и некоторые майские культуры можно посадить в июне, если не успели. Тем более, что весна в этом году довольно холодная.
Важные правила посевного календаря
Нельзя заниматься посевом в Полнолуние (14 июня) и Новолуние (29 июня).
На Растущую Луну (с 1 по 13 июня и 30 июня) сажают растения с полезной надземной частью.
На Убывающую (с 15 по 28 июня 2022) - корнеплоды, луковичные.
Таким образом хорошие и плохие дни для работ в саду и огороде будут выглядеть так:
Самые благоприятные дни: 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 25, 28, 30.
Нейтральные дни: 3, 4, 5, 6, 7, 13, 17, 18, 21, 22, 26, 27.
Неблагоприятные дни для посева и посадки растений: 14, 29.
Удачные дни для посадки тех или иных культур
Овощи
- Зелень: 1, 2, 3, 11, 12, 19, 20, 24, 25
- Капуста: 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 24, 25
- Огурцы: 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 24, 25
- Перец и баклажаны: 1, 2, 3, 11, 12, 19, 20, 24, 25
- Помидоры: 1, 2, 3, 11, 12, 19, 20, 24, 25
- Лук: 1, 2, 3, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 24, 25
- Чеснок: 11, 12, 13, 15, 16, 24, 25
Цветы
- Луковичные цветы и клубни: 9-13, 15-16, 19-20, 24-25
- Однолетники: 1-3, 6-12, 19-20
- Многолетники (в том числе двухлетние): 1-3, 9-12, 15-16, 19-20, 24-25
Саженцы
- Виноград: 1-3, 11-12, 19-20, 24-25
- Смородина: 1-3, 9-12, 15-16, 19-20, 24-25
- Клубника/земляника: 1-3, 11-12, 15-16, 19-20, 24-25
- Малина/ежевика: 1-3, 9-12, 19-20, 24-25
- Крыжовник: 1-3, 9-12, 15-16, 19-20, 24-25
- Плодовые деревья: 9-13, 15-16, 19-20, 24-25
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