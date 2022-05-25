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Не викидайте ці відходи, а підживіть ними помідори. Результат вас точно здивує

Фото: Помідори треба удобрювати такими засобами (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Звичайні кухонні відходи, такі як яєчна шкаралупа, лушпиння, залишки хліба і навіть рибу, можна використовувати для підживлення помідорів.

Як саме це зробити - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Як використовувати яєчну шкаралупу

Таку підгодівлю можна вносити на різних стадіях росту. Адже ґрунт з часом виснажується і втрачає корисні елементи, що необхідні рослинам для росту, розвитку і плодоношення.

Досвідчені городники використовують яєчний порошок. Адже шкаралупа містить багато корисних речовин, незамінних для живлення городніх культур.

Корисним для рослин буде полив водою з яєчним порошком, його також можна вносити безпосередньо в ґрунт. Для цього одну чайну ложку перемеленої в порошок яєчної шкаралупи вносять під кожен кущ.

Інші природні добрива

Такі добрива найкраще використовувати при посадці томатів в лунки.

Наприклад, дріжджовий хліб, заздалегідь зібраний і висушений, треба додавати в кожну лунку разом з яєчною шкаралупою і жменею перегною.

Цибулиння також можна покласти в лунку. Воно є натуральним антисептиком, завдяки чому допомагає захистити помідори від хвороб і деяких шкідників.

Залишки риби після чищення, дрібна риба, яку згодовують котам, також підійдуть в якості добрива. Покладіть в лунку невелику кількість рибних відходів, закрийте все це шаром землі (можна присипати невеликою кількістю торфу), полийте і висадіть помідори.

Раніше ми писали, що покласти в лунку з помідорами, щоб збирати урожай до самих холодів.

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