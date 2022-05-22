Что положить в лунку с помидорами, чтобы собирать урожай до самых холодов

Правильная посадка и удобрение помидоров - основа будущего урожая. Если хотите, чтобы томаты имели сильные стебли и плодоносили до самых холодов, обязательно подкормите рассаду.

Читайте ниже в нашем материале Styler про лучшее удобрение для помидоров.

В лунку с томатами следует положить такие средства, как скорлупа, луковая шелуха, остатки рыбы, крапива и другие.

Скорлупа

Это превосходный источник кальция, способный улучшить развитие помидоров. Перед тем как добавить этот источник кальция, скорлупу следует высушить и измельчить практически до состояния муки. В одну лунку достаточно положить 2 чайной ложки измельченной скорлупы.

Яичная скорлупа не только насыщает почву кальцием, но и служит хорошей защитой от медведки.

Крапива

Крапива - это качественный и бесплатный источник важного азота. В лунку нужно отправить несколько листочков растения. Оказавшись в лунке под слоем земли, растение начинает быстро разлагаться и насыщать почву полезными веществами.

Насобирайте свежей крапивы и добавьте в каждую лунку по 5-6 небольших листиков этого растения. Затем присыпьте их слоем земли и высадите сверху сеянцы томатов.

Зола

Древесная зола - источник калия и других полезных веществ. В лунку перед самой посадкой нужно всыпать сухую золу (достаточно одной горсти) и смешать ее с почвой.

Добавляют золу не только отдельно, но и в комплексе с другими веществами: с куриным пометом и перепревшим навозом, с суперфосфатом, яичной скорлупой, луковой шелухой и т. д.

Дрожжевой хлеб

Подойдет любой дрожжевой хлеб, заранее собранный и высушенный. Во время посадки томатов добавьте в каждую лунку немного хлеба, яичную скорлупу и горсть перепревшего навоза.

Предварительно замачивать хлеб в воде не нужно, ведь в политой лунке от влаги он и так размокнет. Затем высадите в подготовленные таким образом лунки рассаду.

Луковая шелуха

Луковая шелуха содержит много биологически активных веществ, различные органические и минеральные соединения, соли таких элементов, как: калий, железо, кальций и полезные кислоты. Естественное разложение луковой шелухи в земле помогает помидорам получать своевременную, богатую и натуральную подкормку.

Кроме того она является натуральным антисептиком. Благодаря этому шелуха помогающим защитить помидоры от болезней и некоторых вредителей.

Остатки рыбы

Довольно странный, но при этом распространенный рецепт подкормки томатов при высадке на постоянное место - рыба. Подойдет мелкая рыба, которую обычно после улова скармливают котам, или те остатки, которые вы не используете в пищу: головы, хвосты, потроха.

Положите в лунку небольшое количество рыбных отходов, закройте все это слоем земли (можно присыпать небольшим количеством торфа), полейте и высадите помидоры. Рыба богата фосфором, который так необходим рассаде в этот период.