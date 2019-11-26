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Выбрали лицо для "государства в смартфоне": кто эта девушка (фото)

STYLERЖизнь    26.11.2019 - 22:29
Выбрали лицо для "государства в смартфоне": кто эта девушка (фото)
В Украине выбрали лицо государства (Коллаж РБК-Украина)

Организаторы конкурса "Лицо государства в смартфоне" оконфузились

В Украине завершился конкурс на лицо "государства в смартфоне" и на странице Министерства цифровой трансформации Украины в Facebook назвали имя победительницы. Ею оказалась украинская модель Александра Ободянская из Винницы, которая на данный момент работает в польском модельном агентстве.

Выбрали лицо для &quot;государства в смартфоне&quot;: кто эта девушка (фото)

Александра Ободянская (instagram.com/sashaobodianska)

Как сообщается, Александра Ободянская была выбрана из 10 финалистов и ключевыми факторами стали:

  • Реальность фотографии и соответствие человека, который ее опубликовал.
  • Фото понравилось другим пользователям и его отмечали.
  • Человеку на фото должно было быть больше 18 лет.

"Победителя среди лидеров выбирали всей командой и партнерами. Почти одноголосно выбрали Александру. Поздравляем ее и ждем на презентации приложения", - сказано в сообщении.

Выбрали лицо для &quot;государства в смартфоне&quot;: кто эта девушка (фото)

Александра Ободянская (instagram.com/sashaobodianska)

Стоит отметить, что изначально пост о конкурсе был написан с грамматической ошибкой и на это указали пользователи в комментариях. Через некоторое время ошибка была исправлена.

Кроме того, в комментариях выразили возмущение тем, что фотографии остальных участников финала не опубликовали.

Об Александре Ободянской известно немного. Она из Винницы и гражданка Украины. Получила грант на обучение по международной стипендиальной программе International Scholarship Programme of WSB University.

Александра Ободянская (instagram.com/sashaobodianska)

На данный момент она живет и работает в Польше, так как заканчивает магистратуру по международной экономике. Владеет тремя иностранными языками.

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