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Вибрали обличчя для "держави в смартфоні": хто ця дівчина (фото)

STYLERЖиття    26.11.2019 - 22:29
Вибрали обличчя для "держави в смартфоні": хто ця дівчина (фото)
В Україні обрали обличчя держави (Колаж РБК-Україна)

Організатори конкурсу "Обличчя держави в смартфоні" зганьбилися

В Україні завершився конкурс на обличчя "держави в смартфоні" та на сторінці Міністерства цифровий трансформації України в Facebook назвали ім'я переможниці. Нею виявилася українська модель Олександра Ободянська з Вінниці, яка на даний момент працює в польському модельному агентстві.

Вибрали обличчя для &quot;держави в смартфоні&quot;: хто ця дівчина (фото)

Олександра Ободянська (instagram.com/sashaobodianska)

Як повідомляється, Олександра Ободянська була обрана з 10 фіналістів та ключовими чинниками стали:

  • Реальність фотографії та відповідність людини, яка опублікувала її.
  • Фото сподобалося іншим користувачам і його відзначали.
  • Людині на фото повинно було бути більше 18 років.

"Переможця серед лідерів обирали всією командою і партнерами. Майже одноголосно обрали Олександру. Вітаємо її і чекаємо на презентації програми", - сказано в повідомленні.

Вибрали обличчя для &quot;держави в смартфоні&quot;: хто ця дівчина (фото)

Олександра Ободянська (instagram.com/sashaobodianska)

Варто відзначити, що спочатку пост про конкурс був написаний з граматичною помилкою і на це вказали користувачі у коментарях. Через деякий час помилка була виправлена.

Крім того, в коментарях висловили обурення тим, що фотографії інших учасників фіналу не опублікували.

Про Олександру Ободянську відомо небагато. Вона з Вінниці, громадянка України. Отримала грант на навчання за міжнародною стипендіальною програмою International Scholarship Programme of WSB University.

Олександра Ободянська (instagram.com/sashaobodianska)

На даний момент вона живе і працює в Польщі, так як закінчує магістратуру з міжнародної економіки. Володіє трьома іноземними мовами.

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