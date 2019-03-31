Выборы президента Украины: зафиксировано первое задержание за фотосъемку

Выборы в Украине проходят с нарушением законодательства. Об этом сообщают наблюдатели. На одном из избирательных участков в Запорожье украинца задержали сотрудники правоохранительных органов за то, что он попытался сфотографировать бюллетень.

Инцидент произошел на избирательном участке №116 в Вольнянске. Во время пребывания в кабинке для голосования один из избирателей попытался сфотографировать избирательный бюллетень.

Однако действия избирателя заметили сотрудники комиссии и сообщили о нарушениях полицейским. Сотрудники правоохранительных органов задержали нарушителя.

Выборы в Украине 31 марта (Виталий Носач, РБК-УКкраина)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что нельзя делать на избирательных участках во время проведения выборов президента Украины и предупреждали о том, что фотофиксация бюллетеней нарушает тайну голосования.

За это можно получить штраф от 1700 до 5100 грн, исправительные работы сроком до двух лет или ограничение свободы до трех лет.

Также ранее мы рассказывали о том, как вести себя украинцам во время нестандартных ситуаций на избирательных участках и объясняли, что нужно делать, если вы заметили нарушение.

Кроме того, мы сообщали о том, что Олег Ляшко проголосовал на выборах президента Украины вместе с супругой и комитет избирателей зафиксировал, что он это сделал с нарушением законодательства.