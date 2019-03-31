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Ляшко проголосовал с нарушением на выборах: что теперь будет

STYLERВыборы 2019    31.03.2019 - 12:30
Ляшко проголосовал с нарушением на выборах: что теперь будет
Олег Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украины)

На выборах президента Украины Олег Ляшко голосовал с нарушением закона

Олег Ляшко, лидер Радикальной партии Украины, нарушил закон во время голосования на выборах президента Украины. Об этом сообщает комитет избирателей Украины.

Олег Ляшко во время голосования на одном из участков продемонстрировал в присутствии телекамер и других избирателей бюллетень с результатами своего голосования, что категорически запрещено в соответствии с ст. 7 Закона "О выборах президента Украины".

В комитете избирателей Украины пояснили, что согласно ст.7 этого закона, голосование на выборах президента Украины должно быть тайным. А фотографирование, видеофиксация любым способом результатов волеизъявления избирателей в кабине для тайного голосования, а также демонстрация результатов волеизъявления в помещении для голосования - запрещены и это нарушение тайны голосования.

Выборы президента Украины: Ляшко проголосовал вместе с женой

В статье 159 Уголовного Кодекса Украины (Нарушение тайны голосования) говорится:

"Умышленное нарушение тайны голосования при проведении выборов или референдума, что вылилось в разглашении содержания волеизъявления гражданина, который принял участие в выборах или референдуме, наказывается штрафом от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет".

Напомним, ранее мы сообщали о том, что стало известно, когда появятся результаты экзит-полов.

А также рассказывали о том, что под Днепром бюллетени хранят в кастрюлях и холодильниках.

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