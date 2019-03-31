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Выборы президента Украины: что вам "светит" за нарушения на участках

STYLERВыборы 2019    31.03.2019 - 08:27
Выборы президента Украины: что вам "светит" за нарушения на участках
Выборы президента Украины (фото: РБК-Украина)

Выборы президента Украины стартовали в 8:00 31 марта

Нарушения на выборах президента Украины, к сожалению, были и остаются больной темой. 31 марта на участках правоохранители также не исключают различных нарушений избирательного процесса.

Мы напоминаем вам о том, что нельзя делать на участках во время голосования и какую ответственность вы понесете в случае нарушения.

Штраф от 1700 до 5100 грн, исправительные работы сроком до двух лет или ограничение свободы до трех лет "светит" члену комиссии за выдачу избирательного бюллетеня для голосования человеку без документа, который подтверждает гражданство Украины. 

Столько же придется заплатить (или отсидеть) за демонстрацию заполненного бюллетеня любым посторонним лицам.

Такое же наказание грозит:

  • тем, кто захочет вынести бюллетень за пределы избирательного участка
  • за фото и видео съемку уже заполненных гражданином избирательных бюллетеней.
  • за голосования во время выборов 2019 больше чем один раз
  • за получение избирательного бюллетеня от любого постороннего лица, кроме как от уполномоченного члена избирательной комиссии, который должен выдавать бюллетень в руки
  • за передачу бюллетеня постороннему лицу

Штрафы и 7 лет тюрьмы: как будут наказывать за нарушения на выборах

Что "светит" за нарушение избирательного процесса (инфографика)

Ранее мы уже писали о том, что будут наказывать и за опубликованное фото бюллетеня. Потому что разглашение тайны своего волеизъявления влечет за собой уголовное производство и тюремный срок.

Самая строгая ответственность - лишение свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 1 до 3 лет - предусмотрена законом за любые повреждения избирательных урн.

Если вы увидели какое-либо нарушение на участке, срочно обращайтесь к главе соответственной избирательной комиссии, официальным наблюдателям и полиции.

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