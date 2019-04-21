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Светличная проголосовала в Харькове

Новости » Выборы 2019    21.04.2019 - 14:32
Светличная проголосовала в Харькове
Фото: Юлия Светличная (kharkivoda.gov.ua)

На выборах президента Светличная проголосовала за "единство и развитие Харьковщины"

Председатель Харьковской областной государственной администрации (ХОГА) Юлия Светличная сегодня, 21 апреля, во втором туре выборов 2019, проголосовала на своем участке в Харькове. Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации.

"Я проголосовал за сильную страну, за единство и развитие Харьковщины, за то, чтобы каждый желающий чувствовал себя частью страны и имел полную поддержку государства", - сказала Светличная.

По ее словам, все избирательные участки в области открылись. Явка избирателей, по состоянию на 11.25, составляла около 10-20% в зависимости от участков. Безопасность и общественный порядок в день второго тура выборов президента Украины в регионе обеспечивают около 10 тысяч правоохранителей.

"На данный момент не зафиксированы системные нарушения. Я надеюсь, что каждый гражданин придет на свой избирательный участок, выполнит свой гражданский долг и отдаст голос за того кандидата, которого он выбрал. А мы проведем этот процесс так же спокойно и безопасно, как и во время первого тура выборов", - отметила Светличная.

Напомним, по состоянию на 11.00, согласно данным Центральной избирательной комиссии, явка составила 18,15%.

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