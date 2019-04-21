Олег Винник выбирал президента в неожиданном месте

Где Олег Винник выбирал президента (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Олег Винник отдал свой голос на выборах 2019

Во втором туре выборов 2019 в весьма неожиданном месте проголосовал Олег Винник. Так, посол Украины в Германии Андрей Мельник опубликовал фото популярного певца в социальной сети Twitter, где видно, что певец находится на избирательном участке в Берлине.

"Приятный сюрприз на избирательном участке в Берлине - только что проголосовал звездный певец Олег Винник!", - написал Мельник.

Олег Винник голосовал не в Украине (фото: twitter.com/MelnykAndrij)

К слову, в Германии украинцы сегодня могут проголосовать на пяти избирательных участках: в Берлине, Мюнхене, Франкфурте-на-Майне, Дюссельдорфе и Гамбурге.

Напомним, что Зеленского атаковала беременная активистка Femen. По пути на избирательный участок охрана обступила Зеленского кордоном. Это случилось из-за того, что одна из активисток Femen встретила его под участком с криками: "Хватит насиловать страну".

Мы писали, что 21 апреля мужчина умер прямо на избирательном участке. Следует отметить, что ранее во время первого тура президентских выборов 31 марта произошел похожий инцидент. Во Львове на избирательном участке после голосования на выборах президента Украины умер мужчина.

Также РБК-Украина писало, что Зеленский проголосовал на выборах президента. После голосования Зеленский обратился к присутствующим на участке СМИ, поздравил всех с Вербным воскресеньем и объявил, что сегодня "обязательно будет победа украинцев".