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Ручка с сюрпризом: в Киеве на избирательном участке вспыхнул скандал (видео)

STYLERВыборы 2019    31.03.2019 - 20:54
Ручка с сюрпризом: в Киеве на избирательном участке вспыхнул скандал (видео)
Фото: коллаж РБК-Украина

На выборах президента Украины в Киеве на участке произошел странный инцидент

Выборы президента Украины 31 марта ознаменовались очередным скандалом - на одном из избирательных участков в Киеве в Днепровском районе у работницы комиссии обнаружили ручку с чернилами, которые исчезают. Об инциденте сообщили в паблике "EuroMaydan" на странице в соцсети Facebook.

Также в сети опубликовано соответствующее видео. 

По словам работниц комиссии на 417 избирательном участке, ручку с сюрпризом им подкинули неизвестные. Якобы кто-то положил ее на стол.

 

Фото: скриншот с видео (facebook.com/EuroMaydan)

Как видно на ролике, на участке в связи с "чудо-ручкой" вспыхнул скандал.

"На кого работаете?" - спрашивают возмущенные граждане у членов избирательной комиссии. Те заверили, что это провокация и у них свои нормальные ручки, а "липовую" им подбросили.

Активисты решили вызвать следственно-оперативную группу и составить протокол. Сообщается что есть две женщины-заявительницы. 

 

Видео: facebook.com/EuroMaydan

В комментариях к видео пользователи сети отмечают, что это наверняка провокация. Также некоторые юзеры в шутку пишут, что это "знаменитые ручки" экс-президента Виктора Януковича.

  • "100% провокация. Пришли су*и со своей ручкой и сознательно спровоцировали конфликт. Подумайте, какой дурак возвращается к столу комиссии и перепроверяет то, что он подписал? Да никто и никогда, потому что потребности такой нет!"
  • "Не понимаю смысла исчезновения подписей... тогда не сойдется количество зарегистрированных избирателей на участке выданным бюллетенями. Членам комиссии это явно не на руку. Если бы исчезали галочки в бюллетенях - это ясно, а в данном случае странно";
  • "Там же должны быть камеры наблюдения. Если они есть, то можно определить, чья это была ручка";
  • "Свои ручки берите и никому "нервы" не делайте"...

Напомним, что 31 марта в Печерском районе Киева возле здания Центральной избирательной комиссии собралось большое количество молодых людей спортивного телосложения. Сообщается, что якобы они наблюдают за порядком.

Как сообщалось ранее, в день выборов президента Украины 31 марта национальный экзит-пол проходит без эксцессов

В то же время, по состоянию на 19:00 к уполномоченному по правам человека Верховной Рады поступило 702 обращений о нарушении прав избирателей

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