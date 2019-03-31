Выборы 2019: под Харьковом людей лишили права голоса

Выборы 2019 – под Харьковом не хватает бюллетеней (коллаж РБК-Украина)

На выборах 2019 в Харьковской области могут проголосовать не все

Выборы 2019 под Харьковом начались нехваткой бюллетеней. Как сообщается, на одном из избирательных участков по округу №180 с центром в Золочеве в Харьковской области не хватает 20% бюллетеней. Об этом рассказал председатель ОИК №180 Олега Оберемка.

В Красном Куте в Золочевском районе на участке № 630576 не хватает 19,5% бюллетеней.

"Это Красный Кут. Действительно, такое есть, потому что бюллетени выдавались по предварительным спискам. Здесь находится геологическая станция. В конечный список зарегистрировались люди из Киева, Харькова, из других городов. Все, кто работает на геологической станции", - отметил Оберемок.

При этом председатель ОИК отметил, что никогда во время выборов явка не составляет 100%. Были проведены консультации с Центризбиркомом и местной администрацией. После этого было принято решение, что 80% бюллетеней должно хватить для того, чтобы проголосовали все желающие в округе.

При этом он отметил, что в округе есть участки, в частности, в больницах, где количество имеющихся бюллетеней значительно превышает количество избирателей по конечному списку.

Напомним, ранее мы писали, что делать избирателям на участках в случаях нестандартных ситуаций, таких как минирование участка или если они стали свидетелями нарушений.

А также сообщали, что в одном из киевских избирательных участков на выборы пришла собака и "проголосовала".

Также сообщалось, что киевлянка стала мамой прямо на избирательном участке. На данный момент уточняется, рожала ли женщина именно в роддоме либо же роды прошли прямо в помещении избирательного участка.