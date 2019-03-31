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Вибори 2019: під Харковом людей позбавили права голосу

STYLERВибори 2019    31.03.2019 - 12:36
Вибори 2019: під Харковом людей позбавили права голосу
Вибори 2019 – під Харковом не вистачає бюлетенів (колаж РБК-Україна)

На виборах 2019 в Харківській області можуть проголосувати не всі

Вибори 2019 під Харковом почалися браком бюлетенів. Як повідомляється, на одній з виборчих дільниць в окрузі №180 з центром у Золочеві в Харківській області не вистачає 20% бюлетенів. Про це розповів голова ОВК №180 Олега Оберемко.

У Червоному Куті у Золочівському районі на дільниці № 630576 не вистачає 19,5% бюлетенів.

"Це Червоний Кут. Дійсно, таке є, тому що бюлетені видавалися за попередніми списками. Тут знаходиться геологічна станція. В кінцевий список зареєструвалися люди з Києва, Харкова, інших міст. Всі, хто працює на геологічній станції", - зазначив Оберемок.

При цьому голова ОВК зазначив, що ніколи під час виборів явка становить 100%. Були проведені консультації з Центрвиборчкомом і місцевою адміністрацією. Після цього було прийнято рішення, що 80% бюлетенів повинно вистачити для того, щоб проголосували всі бажаючі в окрузі.

При цьому він зазначив, що в окрузі є ділянки, зокрема, у лікарнях, де кількість наявних бюлетенів значно перевищує кількість виборців по кінцевому списку.

Нагадаємо, раніше ми писали, що робити виборцям на дільницях у випадках нестандартних ситуацій, таких як мінування ділянки або якщо вони стали свідками порушень.

А також повідомляли, що в одній з київських виборчих дільниць на вибори прийшла собака і "проголосувала".

Також повідомлялося, що киянка стала мамою прямо на виборчій дільниці. На даний момент уточнюється, народжувала жінка саме в пологовому будинку або ж пологи пройшли прямо в приміщенні виборчої дільниці.

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