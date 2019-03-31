С выбором не медлил: Епифаний выбрал президента

Фото: (коллаж РБК-Украина)

На выборы президента 2019 явился Епифаний

На выборах 2019 проголосовать за любимого кандидата пришел Епифаний. Он подчеркнул, что выборы являются весьма важным событием, на котором должны присутствовать все. Об этом он рассказал в прямом эфире на телеканале "Прямой".

В комментариях журналистам, он подчеркнул, что страна находится в состоянии войны, а потому, чтобы избежать негативных последствий в дальнейшем, важно сделать правильный выбор.

Митрополит призывает всех украинцев выполнить свои гражданские обязательства и проголосовать. Он не стал рассказывать, за кого именно отдал свой голос, но отметил, что выбрал "своего кандидата" довольно быстро и считает, что будущий глава государства должен придерживаться европейского курса, которым страна идет сейчас.

Видео: (YouTube/Телеканал Прямий)

"Призываю сегодня сделать свой выбор. Исполнить свой гражданский долг, прийти на избирательный участок и согласно своей совести, согласно здравому смыслу и своим мировоззренческим убеждениям сделать выбор, выбрать того, кого они считают достойным, чтобы он в течение следующих пяти лет был главой нашего государства" - сказал Епифаний.

Ранее мы писали, что делать избирателям на участках в случаях нестандартных ситуаций, таких как минирование участка или если они стали свидетелями нарушений.

А также сообщали, что в одном из киевских избирательных участков на выборы пришла собака и "проголосовала".

Также сообщалось, что киевлянка стала мамой прямо на избирательном участке. На данный момент уточняется, рожала ли женщина именно в роддоме либо же роды прошли прямо в помещении избирательного участка.