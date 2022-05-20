Как выбирать, хранить и готовить украинский деликатес - спаржу: советы от известного кулинара

Спаржа - это одна из самых вкусных, полезных и дорогих овощных культур. Часто ее путают со спаржевой фасолью, но это совершенно разные продукты.

О том, как выбрать качественную спаржу и как ее очистить, сообщил киевский повар и ресторатор Владимир Ярославский в Instagram.

Как выбрать спаржу

Для приготовления нужно выбрать более короткие и толстые ростки, для салатов - более тонкие. Важно, чтобы спаржа не была вялой.

Кулинар говорит, что хранить ее нужно в холодильнике во влажном полотенце и затем в полиэтиленовом пакете до 5-7 дней.

"Непосредственно ногтем я проверяю 1-2 ростки на плотность кожуры начиная от нижней трети. Когда ноготь легко прорывает верхнюю пленку - ее уже не нужно срезать - таким образом определяю, откуда мне необходимо зачищать ростки. Делаю это овощерезкой, осторожно и неглубоко, снимая только верхнюю твердую пленочку", - сказал повар.

Ярославский говорит, что нужно удалить твердый низ спаржи. Для этого нужно: "Поставить нож на низ спаржи, например, на 1 см от среза и нажать на него, чувствую, что лезвие не продавливается, ставлю на 0,5 см дальше - опять плотно, ставлю еще на 0,5 см дальше, и чувствую продавливаться - тогда отрезаю дно".

Как варить

Спаржу нужно бросить в кипящую подсоленную воду примерно на 2,5 минуты с момента закипания. После этого, как только извлекли из кипятка погружаем в воду со льдом.

Важно, что спаржа должна быть приятно хрустящей, упругой, но уже проваренной и не должна потерять цвет.

"Не бойтесь есть сырую спаржу, особенно, фиолетовую - на вкус она почти как молодой зеленый горошек и полезнее. Далее в салаты или быстро жарим на оливковом или сливочном масле, или запекаем с сыром", - говорится в сообщении.