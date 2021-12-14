Идеальное пюре из гороха: рецепт от звездного кулинара

Фото: Как приготовить идеальное пюре из гороха (pixabay.com)

Приготовить пюре из обычного картофеля уже под силу даже детям. Но вкусное пюре можно готовить из других овощей. Осенью в рационе обязательно должны быть морковь, капуста, бобовые и тыква.

Как приготовить идеальное нежное пюре из молодого горошка, рассказал кулинар Владимир Ярославский на своей странице в Instagram.