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Идеальное пюре из гороха: рецепт от звездного кулинара

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Вторник 14 декабря 2021 07:26
Идеальное пюре из гороха: рецепт от звездного кулинара Фото: Как приготовить идеальное пюре из гороха (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Приготовить пюре из обычного картофеля уже под силу даже детям. Но вкусное пюре можно готовить из других овощей. Осенью в рационе обязательно должны быть морковь, капуста, бобовые и тыква.

Как приготовить идеальное нежное пюре из молодого горошка, рассказал кулинар Владимир Ярославский на своей странице в Instagram.

Ингредиенты

  • Горох – 400 г
  • Свежий шпинат – 50 г
  • Лук – 100 г
  • Сливочное масло – 50 г
  • Растительное масло – 15 г
  • Соль и перец – по вкусу

Способ приготовления

Если горох молодой и свежий – промойте. Если замороженный – разморозьте.

Мелко порежьте лук, переложите его в сотейник и обжарьте на растительном масле до готовности.

Добавьте горошек, налейте воду или овощной бульон, посолите, поперчите и варите на медленном огне 5-7 минут

Добавьте в сотейник листья шпината, доведите до кипения, можно добавить тимьян и сразу снимайте с огня.

Дайте остыть, а потом переложите в блендер и взбейте до однородной массы.

Пюре перетрите через сито, добавьте немного воды или бульона.

Подогрейте пюре и добавьте сливочное масло.

Полезные лайфхаки

  • Горох лучше всего выбирать мелкий, молодой и свежий. После варки его нужно охладить, а уже после – перебить в блендере.
  • В блюдо можно добавить тимьян.
  • Пюре обязательно нужно перетереть через сито и добавить сливочное масло.
  • Добавлять в блюдо можно воду или бульон.

Напомним, ранее мы писали о том, как приготовить сборную мясную солянку по рецепту наших бабушек.

А также рассказывали о том, как самостоятельно приготовить самые популярные соусы во всем мире.

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