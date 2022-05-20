Як вибирати, зберігати і готувати український делікатес - спаржу: поради від відомого кулінара

Спаржа - це одна з найсмачніших, корисних і дорогих овочевих культур. Часто її плутають зі спаржевою квасолею, але це абсолютно різні продукти.

Про те, як вибрати якісну спаржу та як її очистити, повідомив київський кухар і ресторатор Володимир Ярославський в Instagram.

Як вибрати спаржу

Для приготування потрібно вибрати більш коротші і товстіші паростки, для салатів - тонші. Важливо, щоб спаржа не була млявою.

Кулінар каже, що зберігати її потрібно в холодильнику у вологому рушнику і потім у поліетиленовому пакеті до 5-7 днів.

"Безпосередньо нігтем я перевіряю 1-2 паростки на щільність шкірки починаючи від нижньої третини. Коли ніготь легко прориває верхню плівку - її вже не потрібно зрізати - таким чином визначаю, звідки мені необхідно зачищати паростки. Роблю це овочерізкою, обережно і неглибоко, знімаючи тільки верхню тверду плівочку", - сказав кухар.

Ярославський каже, що потрібно видалити твердий низ спаржі. Для цього потрібно: "Поставити ніж на низ спаржі, наприклад, на 1 см від зрізу і натиснути на нього, відчуваю, що лезо не продавлюється, ставлю на 0,5 см далі - знову щільно, ставлю ще на 0,5 см далі - і відчуваю продавлюється - тоді відрізаю дно".

Як варити

Спаржу потрібно кинути у киплячу підсолену воду приблизно на 2,5 хвилини з моменту закипання. Після цього, як тільки витягли з окропу занурюємо у воду з льодом.

Важливо, що спаржа повинна бути приємно хрумкою, пружною, але вже провареною та не має втратити колір.

"Не бійтеся їсти сиру спаржу, особливо, фіолетову - на смак вона майже як молодий зелений горошок і корисніша. Далі в салати або швидко смажимо на оливковій олії чи вершковому маслі або запікаємо з сиром", - йдеться у повідомленні.