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Почему спаржа - это суперпродукт. Кому ее необходимо есть

Новина українською →
Воскресенье 15 мая 2022 08:40
Почему спаржа - это суперпродукт. Кому ее необходимо есть Фото: Спаржа - это очень полезный продукт (vegsoc.org)
Автор: Людмила Жукова

В Украине сейчас сезон спаржи. Этот продукт очень полезен и по-своему уникален.

Почему ее нужно есть и включать в рацион рассказала диетолог Оксана Скиталинская.

Чем богата спаржа

Во-первых, в ней очень много калия. Длительный эмоциональный стресс может вызвать дефицит калия. Калий влияет на ясность мыслей, способствует транспорту кислорода к клеткам мозга, проведению нервного импульса к мышцам, на моторику кишечника.

В спарже содержится аспаргин. Он нормализует артериальное давление, активизирует мочеотделение, улучшает работу печени, тонизирует сердечную мышцу.

"Конечно, аспарагина там мало, поэтому не стоит думать, что давление моментально упадет, а сердце тонизируется так, что выскочит из груди, но присутствие такого биологически активного соединения делает спаржу очень ценным диетическим продуктом", - уточнила Скиталинская.

Также спаржа богата клетчаткой, которая питает полезную микрофлору толстого кишечника и делает нас здоровее и эмоционально стабильнее (благодаря синтезу важных молекул, влияющих на работу мозга).

Кому полезна спаржа

  • Этот низкокалорийный, но хорошо насыщающий продукт – помогает худеть. Но нужно и двигаться.
  • Тем, у кого есть склонность к запорам.
  • Тем, кто имеет проблемы с кожей и подвержен аллергиям.
  • У кого есть отеки или склонность к утренней пастозности.
  • Кто любит пить кофе, не считая количество чашек.
  • Людям, имеющим склонность к повышению давления.
  • Тем, у кого есть ожирение (стеатоз) печени.
  • Тем, у кого сахарный диабет.

Почему спаржа - это суперпродукт. Кому ее необходимо есть

Как мы ранее писали, диетолог Скиталинская рассказала, как надо питаться во время войны.

Читайте также о вредной привычке в питании, которая серьезно повреждает ваше сердце.

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