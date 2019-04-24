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Вятровича хотят уволить: украинцы яро защищают историка

STYLERПерсоны    24.04.2019 - 21:31
Вятровича хотят уволить: украинцы яро защищают историка
Владимир Вятрович (Виталий Носач, РБК-Украина)

Вятровича начали начали защищать в социальных сетях

Народный депутат от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул подал и зарегистрировал в парламенте законопроект об увольнении директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича. Об этом Вилкул сообщил на своей странице в Facebook.

Александр Вилкул считает, что после смены в Украине Президента, нужно сменить также и его команду и назвал имя человека, которого, по его мнению, нужно уволить в первую очередь – Владимира Вятровича. Депутат от Оппоблока обвинил его в том, что он втаптывал в грязь историю нашего народа, победившего фашизм.

Однако пользователи социальных сетей с ним не согласны и в Facebook организовали флешмоб в поддержку Владимира Вятровича. Они начали публиковать фотографии директора Украинского института национальной памяти на своих страницах с хэштегом #япідтримуюВятровича.

Также в своих публикациях пользователи предлагают прийти в четверг, 25 апреля к Верховной Раде, чтобы защитить Украину. Заявление о Вятровиче они называют попыткой взять реванш.

 

Украинцы выступили в защиту Вятровича (facebook.com/volodymyr.viatrovych)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Вятрович заявил о продолжении декоммунизации. Историк отметил, что логическим завершением декоммунизации должна стать деколонизация – лишение следов Российской империи. По его словам, страна-агрессор Россия использует свое имперское прошлое, чтобы восстановить свое влияние на Украину.

А также мы рассказывали о том, что Вятрович предложил переименовать "имперские" бренды в Украине.

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