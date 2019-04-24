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В'ятровича хочуть звільнити: українці яро захищають історика

STYLERПерсони    24.04.2019 - 21:31
В'ятровича хочуть звільнити: українці яро захищають історика
Володимир В'ятрович (Віталій Носач, РБК-Україна)

В'ятровича почали почали захищати в соціальних мережах

Народний депутат від "Опозиційного блоку" Олександр Вілкул подав і зареєстрував у парламенті законопроект про звільнення директора Українського інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича. Про це Вілкул повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Олександр Вілкул вважає, що після зміни в Україні Президента, потрібно змінити також і його команду і назвав ім'я людини, яку, на його думку, потрібно звільнити в першу чергу – Володимира В'ятровича. Депутат від Оппоблока звинуватив його в тому, що він втоптував в бруд історію нашого народу, який переміг фашизм.

Однак користувачі соціальних мереж з ним не згодні і в Facebook організували флешмоб на підтримку Володимира В'ятровича. Вони почали публікувати фотографії директора Українського інституту національної пам'яті на своїх сторінках з хештегом #япідтримуюВятровича.

Також у своїх публікаціях користувачі пропонують прийти у четвер, 25 квітня до Верховної Ради, щоб захистити Україну. Заяву про В'ятровича вони називають спробою взяти реванш.

 

Українці виступили на захист В'ятровича (facebook.com/volodymyr.viatrovych)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що В'ятрович заявив про продовження декомунізації. Історик зазначив, що логічним завершенням декомунізації повинна стати деколонізація – позбавлення слідів Російської імперії. За його словами, країна-агресор Росія використовує своє імперське минуле, щоб відновити свій вплив на Україну.

А також ми розповідали про те, що В'ятрович запропонував перейменувати "імперські" бренди в Україні.

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