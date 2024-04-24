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Вважають себе "хуліганами": українців попередили про порушення, за які часто штрафують

Патрульні назвали порушення, за яке часто штрафують (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні патрульні активно затримують водіїв, які порушують швидкісний режим. Зокрема, лише в Києві за цей рік майже 1000 разів притягували до відповідальності водіїв

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицього.

Деталі

Мова йде про порушення швидкісного режиму, переобладнана вихлопна система, проїзд на заборонний сигнал світлофора, порушення правил розмітки, рух смугою для маршрутних транспортних засобів та створення аварійної обстановки.

"З рубрики "Форсаж під час війни" або проліски", - йдеться у повідомленні.

Патрульні активно виявляють таких порушників, тому тих, хто "передивився "Форсаж" та вважає себе вуличним "хуліганом" чекає відповідальність.

Олексій Білошицький додав, що сподівається на повернення до розгляду питання про встановлення окремої відповідальності за систематичні порушення ПДР на законодавчому рівні. Так звані штрафні бали.

Щоб ті, хто має по 10-15-20 постанов, надалі доводили свою здатність до керування ТЗ поруч із вихованими та свідомими водіями.

Чи є відповідальність за дрифт

Дрифтери, які їздять на дорогах, часто створюють небезпечні аварійні ситуації. 

Аварійною називають ситуацію на дорозі, за якої інші учасники дорожнього руху були змушені різко змінити швидкість, напрямок руху або вжити інших заходів для забезпечення особистої безпеки чи безпеки інших громадян.

Серед найчастіших порушень, які можуть спричинити аварійну ситуацію, є:

  • перевищення швидкості
  • уникнення вимог знаків та розмітки
  • проїзд на червоний сигнал світлофора
  • порушення правил перевезення вантажів, буксирування транспортних засобів
  • порушення правил проїзду пішохідних переходів
  • порушення правил проїзду перехресть
  • порушення правил обгону та зустрічного роз’їзду
  • ненадання переваги у русі поліції, швидкій або пожежникам

Тому дрифтування можна назвати аварійною ситуацією. Водія можуть притягти до адміністративної відповідальності.

Важливо пам'ятати, якщо водія-дрифтера зловлять, то відповідно до ч. 5 статті 122 КУпАП він може отримати штраф у розмірі 1 445 грн.

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