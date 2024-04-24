Де у дворі не можна паркуватися. Це мають знати всі водії

Багато людей купують собі автомобіль, щоб комфортно пересуватися. Але не кожному по кишені мати гараж, інколи вони просто не передбачені біля багатоквартирного будинку. Тоді варто знати, де у дворі не можна паркуватись.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайт "Дорожній адвокат" та Судово-юридична газета.

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Чи можна паркуватися у дворі

Паркування у дворі зокрема ЖК цілком законне і дозволене для всіх власників авто. Проте є деякі нюанси.

Якщо ви мешкаєте в багатоповерховому будинку, то можете на постійні основні залишати авто у дворі. Однак треба знати про заборони та небезпеки таких паркувальних місць.

Паркуватись у дворі житлового будинку не заборонено законом, але є певні правила. Порушення цих правил може спричинити накладення штрафів або не дуже приємну реакцію сусідів.

Категорично не можна пакувати авто у таких місцях:

на газонах та клумбах

дуже близько до сміттєвих баків

здійснювати заїзди на тротуар

своїм неправильним паркуванням запобігати проїзду спеціальній техніці або державним службам (наприклад, швидка допомога, поліція, сміттєвози)

Загалом, паркуючи авто, водії також мають пам’ятати про визначені дистанції. Не слід паркувати автомобіль ближче ніж:

5 метрів до контейнерів для збирання побутових відходів

10 метрів до виїзду з прилеглої території, перехрестя, пішохідного переходу, місця виконання дорожніх робіт

30 метрів до зупинки маршрутного транспорту

50 м до залізничного переїзду

Що робити, якщо немає місця у дворі

Якщо паркувальних місць немає у дворі багатоповерхового будинку, їх можна створити. Це можливо за наявності прибудинкової ділянки. У такому разі насамперед слід переконатися, що така територія існує.

Для цього варто вивчити кадастр нерухомого майна, де зазвичай позначаються такі території. Якщо ж у кадастрі немає потрібної інформації, потрібно зібрати всіх мешканців для голосування.

Покарання за неправильну стоянку

Крім штрафів можуть бути інші покарання за неправильне паркування у дворі будинку.

Зокрема, мешканці будинку не люблять злісних порушників та намагаються насолити їм самостійно. Сусіди особисто можуть попереджати водіїв, щоб ті не паркуватися на тротуарах чи дитячих майданчиках.

Іноді вони залишають записки на лобовому склі з такими ж проханнями. До того ж можуть застосовувати "оригінальні" способи покарання.

Додамо, що відповідно до пункту 16.5 ПДР дозволяється стоянка легкових авто і мотоциклів у місцях, позначеними спеціальними дорожніми знаками.

Тому, якщо автомобіль припарковано так, що створює перешкоду руху пішоходів, то можна отримати штраф 680 гривень.