В Україні можна отримати водійські права ще до повноліття, але є нюанс
В Україні мінімальний вік, дозволений для складання іспитів з водіння й отримання посвідчення водія - 16 років. Однак це стосується лише категорії А1, А - керування мотоциклом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Головного сервісного центру МВС.
Відповідно до Закону України "Про дорожній рух", право на керування транспортними засобами надається особам, які досягли:
- 16 років - категорії А1, А;
- 18 років - категорії В1, В, С1, С;
- 19 років - категорії BE, C1E, СЕ;
- 21 років - категорії D1, D, D1E, DE, Т.
Для отримання посвідчення водія, необхідно скласти спочатку теоретичний іспит у сервісному центрі МВС. Починаючи з листопада минулого року, кандидати у водії мають можливість як самостійно готуватись до теоретичного модуля, так і в автошколі.
Для складання тестування необхідно відповісти на 20 питань за 20 хвилин. Під час тесту допускається дві помилки, якщо більше - іспит не складено.
Після успішного складання тестування, майбутній водій проходить практичну підготовку в акредитованому навчальному закладі та складає внутрішній практичний іспит. Далі - в сервісному центрі МВС.
Для складання іспитів у сервісному центрі МВС необхідно підготувати пакет документів:
- паспорт громадянина України з відміткою про місце реєстрації або ID-картку чи паспорт громадянина України для виїзду за кордон (надається разом з довідкою про місце проживання);
- медична довідка, що підтверджує допущення до керування транспортним засобом обраної категорії;
- ідентифікаційний номер;
- наявне посвідчення водія (у разі отримання права на керування транспортними засобами іншої категорії).
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як водієві повернути посвідчення, якщо його позбавили права керування за рішенням суду.
Читайте також про те, якими видами транспорту можна керувати без водійських прав.
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