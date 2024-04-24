Считают себя "хулиганами": украинцев предупредили о нарушениях, за которые часто штрафуют

Детали

Речь идет о нарушении скоростного режима, переоборудованной выхлопной системе, проезде на запрещающий сигнал светофора, нарушении правил разметки, движении полосой для маршрутных транспортных средств и создании аварийной обстановки.

"Из рубрики "Форсаж во время войны" или подснежники", - говорится в сообщении.

Патрульные активно обнаруживают таких нарушителей, поэтому тех, кто "пересмотрел "Форсаж" и считающих себя уличным "хулиганом" ждет ответственность.

Алексей Белошицкий добавил, что надеется на возвращение к рассмотрению вопроса об установлении отдельной ответственности за систематические нарушения ПДД на законодательном уровне. Так называемые штрафные баллы.

Чтобы те, кто имеет по 10-15-20 постановлений, доказывали свою способность к управлению ТС рядом с воспитанными и сознательными водителями.

Есть ли ответственность за дрифт

Дрифтеры, ездящие на дорогах, часто создают опасные аварийные ситуации.

Аварийной называют ситуацию на дороге, при которой другие участники дорожного движения вынуждены были резко изменить скорость, направление движения или принять другие меры для обеспечения личной безопасности или безопасности других граждан.

Среди наиболее частых нарушений, которые могут вызвать аварийную ситуацию, есть:

превышение скорости

избегание требований знаков и разметки

проезд на красный сигнал светофора

нарушение правил перевозки грузов, буксировка транспортных средств

нарушение правил проезда пешеходных переходов

нарушение правил проезда перекрестков

нарушение правил обгона и встречного разъезда

непредоставление преимущества в движении полиции, скорой или пожарным

Поэтому дрифт можно назвать аварийной ситуацией. Водителя могут привлечь к административной ответственности.

Важно помнить, если водителя-дрифтера поймают, то согласно ч. 5 статьи 122 КУоАП он может получить штраф в размере 1 445 грн.