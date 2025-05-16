Не втримались перед спокусою: зірки, які зрадили й зруйнували стосунки

Сергій Бабкін

Музикант у перші роки шлюбу встиг зрадити дружину з понад 100 жінками, зокрема звертався за послугами до повій. Тоді Сергій зловживав алкоголем і дозволяв собі сексуальні втіхи після концертів. Коли ж зізнався, Сніжана поїхала від нього. Проте згодом знайшла в собі сили пробачити. Подружжя цьогоріч відзначило 17-ту річницю з дня вінчання. Вони разом виховують трьох дітей: сина Артура від попереднього шлюбу жінки, доньку Василину та сина Єлисея.

Сергій та Сніжана Бабкіни (фото: instagram.com/babkin_official)​

Ольга Сумська

Акторка зрадила першого чоловіка Євгена Паперного, з яким прожила чотири роки. Під час спільної роботи між нею та Віталієм Борисюком спалахнули почуття. Закохані зуміли побудувати щасливу родину, а з колишнім лишилися в добрих стосунках. Водночас Ольга не приховувала: теперішнього чоловіка, бувало, ревнувала. За її словами, хімія на зйомках чи в театрі може бути дуже небезпечна. Проте з коханим живуть вже 29 років у шлюбі.

Ольга Сумська та Віталій Борисюк (фото: instagram.com/olgasumska)​

MELOVIN

Співак з власного досвіду знає, що таке зраджувати та бути зрадженим. У своїх перших стосунках, які почалися у 18 і тривали 6 років, він проявив невірність. Співак вважає свій вчинок помилкою, але з роками пробачив собі. У наступних стосунках зрадили вже йому, тож з партнером вони розійшлися. В обох ситуаціях MELOVIN почувався кепсько.



​​​​​MELOVIN (фото: instagram.com/melovin_official)

Ахтем Сеітаблаїв

Відомий режисер зрадою зруйнував свій другий шлюб. І так, що не пробачила не лише його колишня Іванна Дядюра, а й дочка. Про це Ахтем розповідав в одному зі своїх інтерв’ю минулого року. Після розлучення він почав зустрічався з молодшою на 20 років Мар'яною Боцвинюк, якій навіть зробив пропозицію. Проте у липні 2024-го повідомив про розрив стосунків. Він також висловлював сподівання, що йому вдасться налагодити зв'язок з ексдружиною та донькою. Крім того, в Ахтема є донька Назли та син Селім від першого шлюбу.

Ахтем Сеітаблаїв (фото: instagram.com/akhtemseit)

Фагот

Вокаліст ТНМК зраджував матір свого сина. Пара була разом з 2009 по 2010 рік, але їхні стосунки були нестабільними. Вони то сходилися, то розходилися. Коли збиралися розлучитися остаточно, дівчина повідомила про вагітність. Так вони стали батьками, але разом вже не були. Як виявилося, артист був "волелюбним" у той час - паралельно крутив романи з іншими жінками. Нині ж він щасливий у фактичному шлюбі з дизайнеркою Ольгою Навицькою, з якою разом 16 років.

Фагот та Ольга (фото: instagram.com/fahot)

Позитив

Артист прожив з першою дружиною Анною Андрійчук 8 років, проте спілкування на стороні з іншими жінками призвело до проблем. Він не приховує: фізичної зради не було, але моральна - так. Це й посіяло зневіру. Проте розставання призвело до нового етапу в житті. Нині співак щасливо одружений з танцівницею Юлією Сахневич, з якою виховує доньку.

Позитив та Сахневич (фото: instagram.com/positiff)

Віктор Розовий

З Ольгою Мерзлікіною комік пробув в офіційному шлюбі понад рік. Пара пережила непрості випробування за цей час, адже Віктор отримав серйозне поранення на фронті. Але у підсумку вони вирішили розлучитися. Причиною розриву стала невірність гумориста. Вони намагалися працювати над стосунками, але Ольга не змогла пережити зради.

Розовий та Мерзлікіна (фото: instagram.com/viktor_rozovyi)