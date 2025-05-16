Не удержались перед соблазном: звезды, которые изменили и разрушили отношения

Сергей Бабкин

Музыкант в первые годы брака успел изменить жене с более 100 женщинами, в частности обращался за услугами к проституткам. Тогда Сергей злоупотреблял алкоголем и позволял себе сексуальные утехи после концертов. Когда же признался, Снежана уехала от него. Однако вскоре нашла в себе силы простить. Супруги в этом году отметили 17-ю годовщину со дня венчания. Они вместе воспитывают троих детей: сына Артура от предыдущего брака женщины, дочь Василису и сына Елисея.

Сергей и Снежана Бабкины (фото: instagram.com/babkin_official)

Ольга Сумская

Актриса изменила первому мужу Евгению Паперному, с которым прожила четыре года. Во время совместной работы между ней и Виталием Борисюком вспыхнули чувства. Влюбленные сумели построить счастливую семью, а с бывшим остались в хороших отношениях. В то же время Ольга не скрывала: нынешнего мужа, бывало, ревновала. По ее словам, химия на съемках или в театре может быть очень опасна. Однако с любимым живут уже 29 лет в браке.

Ольга Сумская и Виталий Борисюк (фото: instagram.com/olgasumska)

MELOVIN

Украинский певец по собственному опыту знает, что такое изменять и быть измененным. В своих первых отношениях, которые начались в 18 и длились 6 лет, он проявил неверность. Певец считает свой поступок ошибкой, но с годами простил себе. В следующих отношениях изменили уже ему, поэтому с партнером они разошлись. В обеих ситуациях MELOVIN чувствовал себя плохо.



MELOVIN (фото: instagram.com/melovin_official)

Ахтем Сеитаблаев

Известный режиссер изменой разрушил свой второй брак. И так, что не простила не только его бывшая Иванна Дядюра, но и дочь. Об этом Ахтем рассказывал в одном из своих интервью в прошлом году. После развода он начал встречался с младшей на 20 лет Марьяной Боцвинюк, которой даже сделал предложение. Однако в июле 2024-го сообщил о разрыве отношений. Он также выражал надежду, что ему удастся наладить связь с экс-супругой и дочерью. Кроме того, у Ахтема есть дочь Назлы и сын Селим от первого брака.

Ахтем Сеитаблаев (фото: instagram.com/akhtemseit)

Фагот

Вокалист ТНМК изменял матери своего сына. Пара была вместе с 2009 по 2010 год, но их отношения были нестабильными. Они то сходились, то расходились. Когда собирались расстаться окончательно, девушка сообщила о беременности. Так они стали родителями, но вместе уже не были. Как оказалось, артист был "свободолюбивым" в то время - параллельно крутил романы с другими женщинами. Сейчас же он счастлив в гражданском браке с дизайнером Ольгой Навицкой, с которой вместе 16 лет.

Фагот и Ольга (фото: instagram.com/fahot)

Позитив

Артист прожил с первой женой Анной Андрийчук 8 лет, однако общение на стороне с другими женщинами привело к проблемам. Он не скрывает: физической измены не было, но моральная - да. Это и посеяло уныние. Однако расставание привело к новому этапу в жизни. Сейчас певец счастливо женат на танцовщице Юлии Сахневич, с которой воспитывает дочь.

Позитив и Сахневич (фото: instagram.com/positiff)

Виктор Розовый

С Ольгой Мерзликиной комик пробыл в официальном браке больше года. Пара пережила непростые испытания за это время, ведь Виктор получил серьезное ранение на фронте. Однако впоследствии они решили развестись. Причиной разрыва стала неверность комика. Они пытались работать над отношениями, но Ольга не смогла пережить измены.

Розовый и Мерзликина (фото: instagram.com/viktor_rozovyi)