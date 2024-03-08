Втратить звичний для нас вигляд. Вчені дали песимістичний прогноз майбутнього для Арктики

Згідно з новим дослідженням, опублікованим у Nature Reviews Earth & Environment, у поточному десятилітті відзначатимуться дні, коли Арктика позбудеться плавучого льоду. За прогнозами, до середини століття у вересні кожного року вона буде вільною від льоду протягом місяця, а до кінця століття - на кілька місяців.

Ці прогнози песимістичніші порівняно з попередніми оцінками, які стверджували, що до кінця 2030-х років не буде днів, коли плавучий лід в Арктиці зникне. Тим не менш, кожне десятиліття Північний Льодовитий океан втрачає близько 12,2 відсотка своєї площі льоду, наближаючись до критичної позначки.

Технічно води Арктики вважатимуться вільними від льоду, коли площа плавучого льодового покриття опуститься нижче за 1 мільйон квадратних кілометрів. Це не означає повну відсутність льоду, але структуроване льодове покриття перестане існувати.

У середньому протягом року площа льоду у Північному Льодовитому океані становить 15,5 мільйона квадратних кілометрів. Таким чином, сезонне скорочення виглядає значним.

Занепокоєння вчених викликане не тільки значимістю льоду для тваринного світу північних регіонів. Полярний лід має високу відбивну здатність і важливу роль у радіаційному балансі Землі, перешкоджаючи нагріванню сонячним промінням. Зменшення цього "дзеркала" запускає ланцюгову реакцію, посилюючи танення льоду.

Крім того, зміна радіаційного балансу та вливання великого обсягу талої води в систему Світового океану можуть вплинути на океанічні течії, змінюючи клімат у Європі та північних регіонах, роблячи його менш передбачуваним та викликаючи природні катаклізми.