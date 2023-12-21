Найбільший айсберг світу розпочав свій рух після 30-річної перерви: як він виглядає

Найбільший айсберг у світі А23а, який понад 30 років перебував на дні океану, знову перебуває в русі. Цей айсберг має розміри крижаного острова, і зараз він рухається зі швидкістю 48 км/добу.

Що відомо про цей айсберг, куди він рухається, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на Daily Mail.

Айсберг, який отримав назву А23а, відколовся від берегової лінії Антарктики у 1986 році. Він швидко поринув на дно в море Уеделла і по суті став крижаним островом. Його площа становить майже 4000 квадратних кілометрів, що у більш ніж удвічі перевищує розмір Великого Лондона.

Минулого місяця він дрейфував на великій швидкості, а зараз айсберг ось-ось вийде за межі води Антарктики.

Вражає не лише площа цього айсберга, а й товщина, що становить 400 метрів. Для прикладу, найвищий хмарочос у світі Лондон Шард має висоту всього 310 метрів. Вага цього айсберга - трохи менше одного трильйона тонн. Він у 100 разів важчий за Ейфелеву вежу в Парижі. Крижана брила має форму "зуба".

Як виглядає найбільший айсберг у світі (скриншот)

А23а був частиною масового викиду айсбергів із шельфового льодовика Філчнера на Білому континенті. Довгі роки він майже не рухався і знаходився, як і більшість айсбергів – у секторі Уеделла. Але 24 листопада 2023 айсберг вирвався на волю і почав рухатися в Південний океан.

Далі його буде викинуто в Антарктичну циркумполярну течію, яка відкине його у бік Південної Атлантики шляхом, який став відомий як "алея айсбергів". Зараз він рухається зі швидкістю 48 км/добу.

Якщо він попрямує у бік Південної Георгії, це може створити проблеми для мільйонів тюленів, пінгвінів та інших морських птахів, які розмножуються на острові. Величезний розмір А23а може порушити звичайні маршрути годівлі тварин, не дозволяючи їм правильно годувати своїх дитинчат.

Як показують знімки Європейського космічного агентства, айсберг наближається до островів Кларенс і Елефант, які розташовані недалеко від краю Антарктичного півострова.

Вчені припускають, що після входу до води Південної Атлантики, айсберг у теплих водах почне втрачати свої обсяги та вагу.