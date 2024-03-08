Потеряет привычный для нас вид. Ученые дали пессимистичный прогноз будущего для Арктики

Согласно новому исследованию, опубликованному в Nature Reviews Earth & Environment, в текущем десятилетии будут отмечаться дни, когда Арктика лишится плавучего льда. По прогнозам, к середине века в сентябре каждого года она будет свободна ото льда на протяжении месяца, а к концу столетия - на несколько месяцев.

Эти прогнозы более пессимистичны по сравнению с предыдущими оценками, которые утверждали, что до конца 2030-х годов не будет дней, когда плавучий лед в Арктике исчезнет. Тем не менее, каждое десятилетие Северный Ледовитый океан утрачивает около 12,2 процента своей площади льда, приближаясь к критической отметке.

Технически воды Арктики будут считаться свободными ото льда, когда площадь плавучего ледового покрытия опустится ниже 1 миллиона квадратных километров. Это не означает полное отсутствие льда, но структурированное ледовое покрытие перестанет существовать.

В среднем за год площадь льда в Северном Ледовитом океане составляет 15,5 миллиона квадратных километров. Таким образом, сезонное сокращение выглядит внушительным.

Беспокойство ученых вызвано не только значимостью льда для животного мира северных регионов. Полярный лед имеет высокую отражательную способность и важную роль в радиационном балансе Земли, препятствуя нагреву солнечными лучами. Уменьшение этого "зеркала" запускает цепную реакцию, усиливая таяние льда.

Кроме того, изменение радиационного баланса и вливание большого объема талой воды в систему Мирового океана могут повлиять на океанические течения, изменяя климат в Европе и северных регионах, делая его менее предсказуемым и вызывая природные катаклизмы.