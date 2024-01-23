Вчені попередили про "зомбі-віруси" з Арктики, які можуть знищити людство

Вчені попереджають, що людство може зіткнутися з потенційно небезпечною пандемією, спричиненою штамами вірусів-зомбі або давніми мікробами Мафусаїла, які були заморожені у вічній мерзлоті Арктики. На їхню думку, така глобальна загроза може виникнути не через нові хвороби, а через відродження патогенів з далекого минулого.

Ситуація з вірусами у вічній мерзлоті

Через це вчені розпочали розробку планів зі створення арктичної системи моніторингу, спрямованої на виявлення ранніх випадків захворювань, викликаних стародавніми мікроорганізмами.

Ця система також забезпечуватиме проведення карантину та надання кваліфікованої медичної допомоги інфікованим особам з метою запобігання можливій епідемії та поширенню інфекції за межі цього регіону.

Генетик з Університету Екс-Марсель Жан-Мішель Клавері заявив, що на даний момент мало уваги приділяється спалаху, який може виникнути на крайній півночі, а потім поширитися на південь. Там є віруси, які можуть заразити людей та викликати новий спалах.

Цю думку підтримала вірусолог Маріон Купманс з Медичного центру Еразмус у Роттердамі. Вона зазначила: "Ми не знаємо, які віруси лежать у вічній мерзлоті, але я думаю, що існує реальний ризик того, що один із них може спровокувати спалах, скажімо, давньої форми поліомієліту".

У 2014 році під керівництвом Клавері було створено групу вчених, яка провела ізоляцію живих вірусів у Сибіру та продемонструвала їхню здатність заражати одноклітинні організми, незважаючи на тисячолітнє перебування у вічній мерзлоті.

Pithovirus sibericum, виділений із зразка вічної мерзлоти віком 30 000 років у 2014 році (фото: Jean-Michel Claverie/IGS/CNRS-AM)

Наступні дослідження, опубліковані в попередньому році, виявили кілька різних штамів вірусів з семи різних місць Сибіру і показали, що вони здатні заражати клітини, що культивуються. Один зі зразків вірусу виявився віком 48 500 років.

"Найважливішим моментом вічної мерзлоти є те, що вона холодна, темна і позбавлена кисню, що ідеально підходить для збереження біологічного матеріалу. Ви можете покласти йогурт у вічну мерзлоту, і він все ще буде їстівним через 50 000 років", - повідомив Жан-Мішель Клавері.

Танення вічної мерзлоти

Однак вічна мерзлота у світі зазнає змін. Верхні шари основних резервів планети, розташовані в Канаді, Сибіру та на Алясці, тануть через нерівномірний вплив зміни клімату на Арктику. За даними метеорологів, цей регіон прогрівається у кілька разів швидше, ніж середні темпи зростання глобального потепління.

Танення вічної мерзлоти (фото: Wikipedia)

Основною загрозою вважається не стільки танення вічної мерзлоти, як зникнення арктичного морського льоду. Цей процес сприяє розвитку судноплавства, транспортної інфраструктури та промисловості у Сибіру.

Плануються великі гірничодобувні операції, у рамках яких у глибині вічної мерзлоти будуть проведені великі буріння для отримання нафти і руди. Ці операції, за словами Клавері, можуть звільнити значну кількість патогенів.

Вчені вважають, що вічна мерзлота, особливо на глибоких рівнях, може містити віруси, вік яких може досягати мільйона років. Вони значно старші за наш вид, який з'явився приблизно 300 000 років тому.

"Наша імунна система, можливо, ніколи не контактувала з деякими з цих мікробів, і це ще одна проблема", - додав Клавері. Сценарій повернення до нас невідомого вірусу, який одного разу заразив неандертальця, хоч і малоймовірний, але тепер цілком можливий.