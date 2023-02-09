Що можна зробити зі старих джинсів: топ-5 креативних ідей, які сподобаються усім

Існує багато способів повторного використання старих джинсів, які вже не підходять за розміром або вийшли з моди. Їх можна віддати комусь, хто міг би їх носити, але є інші ідеї, як зробити з них багато корисних речей.

Джинсові шорти

Це один з найпростіших і найбільш класичних способів перероблення джинсів. Використайте цю ідею, якщо ви ще можете одягти джинси.

Потрібно визначитись з довжиною шортів, позначити на штанах лінію та зробити надріз ножицями.

Гаманець для монет

Можна використати старі джинси, щоб зробити гарний гаманець для монет. Єдине, що потрібно, це вирізати бажану форму гаманця (квадратну, круглу, овальну, півмісяць), а потім зшити краї і закрити на блискавку, застібку або кнопку.

Наволочка на подушки

Якщо ви хочете оновити старі наволочки на подушки і надати їм особливого стилю, візьміть старі непотрібні джинси.

Спідниця

Ще одна класна ідея для дівчат, які не хочуть викидати старі джинси, а у шафі дуже бракує спідниць. Ідея перешитих у джинсову спідницю штанів також є актуальною для дітей, коли дівчата швидко зростають.

Сумка

З одної пари джинсів можна зробити дві сумки. Одну можна зшити з верхньої частини джинсів, а для іншої використати самі штанини. Сумка або гаманець з джинсової тканини виглядатиме дуже стильно й актуально, особливо у весняно-літній сезон.

Також, якщо джинси прикрашені великою кількістю фурнітури, то це стане додатковим бонусом до зовнішнього вигляду виробу.