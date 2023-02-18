Не будут терять цвет: вот что нужно сделать с джинсами перед стиркой

Джинсы есть в гардеробе каждого человека. Поэтому часто все волнуются, чтобы такие вещи не потеряли цвет во время стирки. Чтобы этого не произошло, поможет простое средство.

Что нужно сделать

Обычно, стирая любимые джинсы, каждый боится, что они обесцветятся по каким-то причинам. В такой ситуации нужно просто замочить джинсы в растворе воды, сахара и уксуса перед машинной стиркой. Таким образом вы заметите, что они будут долго сохранять свой яркий цвет.

Нужно налить в большую миску примерно 5-7 литров теплой воды. Далее добавить 1 стакан уксуса и 2-3 столовых ложки сахарной пудры. Тщательно перемешав все ингредиенты, замочите джинсы в этом растворе на 40-50 минут.

В конце достаньте джинсы, прополощите и поместите в стиральную машину.

Как правильно стирать

Стирать джинсы рекомендовано при высокой температуре (60°C) в машинке категорически нельзя. Всегда стирайте при 30°C и следуйте инструкциям на этикетке.

Для эффективной стирки рекомендуется вывернуть джинсы наизнанку, чтобы избежать потери цвета.

Также, если вы хотите постирать несколько джинсов одновременно, то обязательно тщательно сортируйте их и сложите штаны одного оттенка вместе. В общем, черные джинсы никогда нельзя стирать с белыми или синими.

Кроме того, следует выбрать правильный стиральный порошок, подходящий для джинсовых и цветных тканей.

Как быстро высушить джинсы

Если вы хотите, чтобы ваши джинсы быстрее высохли, то можно после стирки в машине выбрать быстрый цикл отжима.

После этого штаны высохнут гораздо быстрее, чем обычно.