Второй полуфинал Евровидения 2021: кто составит конкуренцию Украине в финале

Трансляция началась в Украине в 22:00 на каналах "UA: Перший" и "СТБ". Среди сегодняшних участников был 22-летний швейцарец Gjon’s Tears, настоящее имя которого Гьон Мухарремай (Gjon Muharremaj). Букмекеры считают, что в финале он составит конкуренцию Украине.

Кроме того, по их данным в первую пятерку также войдут Италия, Франция, Мальта и Украина.

Список всех участников второго полуфинала Евровидения 2021 (в порядке выхода на сцену):

Сан-Марино,

Эстония,

Чехия,

Греция,

Австрия,

Польша,

Молдова,

Исландия,

Сербия,

Грузия,

Албания,

Португалия,

Болгария,

Финляндия,

Латвия,

Швейцария,

Дания.

В финал Евровидения 2021 прошли следующие страны:

Албания,

Сербия,

Болгария,

Молдавия,

Португалия,

Исландия,

Сан Марино,

Швейцария,

Греция,

Финляндия.