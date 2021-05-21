Второй полуфинал Евровидения 2021: кто составит конкуренцию Украине в финале

Сегодня, 20 мая, в Роттердаме выступила вторая часть конкурсантов из представителей семнадцати стран на Евровидении 2021. Из 17 участников в финал прошли 10.
Кто эти счастливчики? Читайте в нашем материале ниже.
Трансляция началась в Украине в 22:00 на каналах "UA: Перший" и "СТБ". Среди сегодняшних участников был 22-летний швейцарец Gjon’s Tears, настоящее имя которого Гьон Мухарремай (Gjon Muharremaj). Букмекеры считают, что в финале он составит конкуренцию Украине.
Кроме того, по их данным в первую пятерку также войдут Италия, Франция, Мальта и Украина.
Список всех участников второго полуфинала Евровидения 2021 (в порядке выхода на сцену):
Сан-Марино,
Эстония,
Чехия,
Греция,
Австрия,
Польша,
Молдова,
Исландия,
Сербия,
Грузия,
Албания,
Португалия,
Болгария,
Финляндия,
Латвия,
Швейцария,
Дания.
В финал Евровидения 2021 прошли следующие страны:
Албания,
Сербия,
Болгария,
Молдавия,
Португалия,
Исландия,
Сан Марино,
Швейцария,
Греция,
Финляндия.
Напомним, финал Евровидения пройдет 22 мая. Трансляция начнется в Украине в 22:00 на каналах "UA: Перший" и "СТБ". При этом имя победителя объявят в 01:40.
Мы также писали о том, представители каких стран вышли в финал Евровидения 2021 из первого полуфинала.